Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Детские технопарки Москвы приглашают детей и их родителей на бесплатное онлайн-ток-шоу «100 вопросов взрослому». Гостем первого эфира станет гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Эфир состоится 6 июля в 17:00, для участия необходимо зарегистрироваться. Ссылка на подключение придет на почту зарегистрированному пользователю.

«Мы запускаем серию онлайн-встреч с выдающимися деятелями нашей страны, на которых они будут делиться опытом с подрастающим поколением. Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях», — считает руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Борис Машковцев расскажет о новых мультсериалах киностудии, о кинопремьерах и о том, какие анимационные фильмы увидят зрители в ближайшее время.

Чтобы задать гостю вопросы, необходимо подписаться на группу «Детские технопарки Москвы | ВКонтакте» и прислать вопрос в сообщении. Модератор соберет и озвучит их. Авторы самых интересных вопросов получат призы от организаторов — экскурсию на киностудию, посещение мультимедийного центра «Союзмультпарк», а также сувениры от детских технопарков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI