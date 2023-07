Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз. Соответствующее постановление на заседании Президиума Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI