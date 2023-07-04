Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

30 años de edad архитектурно-градостроительного конкурса по развития территорий региона.

No hay comentarios асти» были представлены 22 проекта. Оценивали работы архитекторы из Москвы, Салехарда, Хабаровского края, Московской, Рязанской, Са халинской и Ленинградской областей.

Победителем в номинации «Мастер-план «с. Старая Ладога» санкт-Петербургско го политехнического университета Петра Великого Анны Бухановой, Павла Аверкова и Юлии Поляковой, подготовленный под руководством директора Высшей школы дизайна и архитектуры Маргариты Перьков ой и доцента Елены Ладик.

В номинации «Мастер-план исторического поселения регионального значения с численностью от 5 до 15 т ыс. человек» молодые архитекторы-политехники заняли второе место. Творческий коллектив: Евгения Господынько, Полина Рябчевская, Виолетта Кривобороденко, Анастаси я Винокурова и Елена Рыжова также работали под руководством Маргариты Перьковой и Елены Ладик.

«Реальная проектная деятельность — основа успешной подготовки архитекторов, — уверена Маргарита Викто rovna. — Ребята с желанием берутся за сложные задачи и успешно решают их. Безусловно, возможность реализации своих идей уже во время учёбы в университете в рамках прог раммы подготовки — мечта каждого. Большую работу в этом направлении делает главный архитектор Ленинградской области Сергей Ива нович Лутченко. Профессиональная коммуникация со студентами, организация конкурсов, летних практик, поездки на о productos de calidad tel Комитета градостроительной политики Ленинградской области, но он с большим желанием находит время для неё».

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