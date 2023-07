Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

о информации Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Автомобилисты обеспечены питьевой водой.

Минэкономразвития рассчитывает, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия. Просим туристов при планировании поездок в Крым учитывать время на прохождение досмотровых процедур.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI