Компания Postgres Professional запустила Летнюю школу на базе НГУ

3 июля в присутствии декана Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Михаила Лаврентьева прошло торжественное открытие Летней школы Postgres Professional, которая пройдет на базе НГУ. С 3 июля по 11 августа участники под руководством экспертов компании научатся решать задачи, связанные с СУБД PostgreSQL, разработают собственные проекты и представят их на итоговой конференции. Все студенты, успешно защитившие итоговые проекты, получат стипендию и сертификат, а лучшие – приглашение на оплачиваемую практику в лаборатории Postgres Pro в течение нового учебного года.

— Российские компании испытывают серьезный дефицит системных разработчиков. Между тем они – важнейшее условие появления сильных отечественных программных продуктов, а значит, и технологической независимости страны. Сибирь обладает мощным потенциалом для решения этой задачи: здесь не только сформировано сильное сообщество состоявшихся специалистов, но и обучается IT-специальностям большое количество перспективных студентов, — отметил сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. — Открытие Летней школы при НГУ позволит ребятам обучиться у лучших СУБД-специалистов страны, приобрести практические навыки и, в будущем, стать сильными разработчиками.

Запуск школы приурочен к открытию офиса в Новосибирске, где и будут проходить занятия. В пространстве общей площадью около 140 кв. м. штатные специалисты компании и стажеры, работающие в гибридном режиме, смогут проводить встречи и использовать офис в качестве коворкинга. Здесь же будет проходить и профессиональная сертификация для специалистов по СУБД Postgres. Офис расположился в бизнес-центре на проспекте Академика Лаврентьева, 2/2 и включил рабочий опенспейс, переговорки, кухню и душ для тех, кто занимается спортом или приходит в офис после утренней пробежки.

Справка: Postgres Professional — ведущий российский разработчик СУБД. У компании большой опыт ведения дипломных проектов в Барнауле (АлтТГУ), в Москве (МГУ, ВШЭ) и в Новосибирске (НГУ). Компания выпускает бесплатные курсы по СУБД и SQL и регулярно организует собственные треки в IT конкурсах и олимпиадах. Узнать об образовательных возможностях в компании можно в Telegram-канале EDU: https://t.me/PostgresProEdu.

