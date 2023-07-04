Команда СПбГАСУ – среди победителей конкурса «САПР-Перспектива 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Команда СПбГАСУ в составе студента третьего курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства Павла Данева и первокурсников строительного факультета Софьи Дорош, Екатерины Дьячково й, Данила Латыпова, Ангелины Макренко, Алексея Машигина, Елизаветы Ткаченко, Арины Шаравиной и Романа Эйна стала победителем II Всероссийского профессионального конкурса студенческих проектов «СПР-Перспектива» en номинации «Спецприз “Групповая работа”». Конкурс был организован компанией «Нанософт разработка» – российским разработчиком инженерного прог раммного обеспечения.

Под руководством доцента кафедры начертательной геометрии и инженерной графики Юлианы Гурьевой и заведующей кафедрой начертательной геометрии и и нженерной графики Елены Денисовой обучающие ся создали 3D-модель коттеджа «Успенское». Модель содержит разнообразные архитектурные элементы и стропильную систему – основу сложной м ногоскатной кровли. Проект также включает разработанные студентами 2D-чертежи, полностью соответствующие 3D-модели.

Работая над проектом, участники конкурса усовершенствовали свои навыки в использовании САПР – систем ы автоматизированного проектирования, и получили оценку своего уровня работы в программе от эксперт ов компании «Нанософт разработка».

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