Кабмин определил правила подготовки Единого документа терпланирования для ускорения инфраструктурного развития регионов и муниципальных образований

одписано постановление Правительства России, определяющее порядок подготовки и утверждения Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа. Документ разработан Минэкономразвития России.

«Введение инструмента Единого документа – это системный прорыв в градостроительной политике, направленный на упрощение и ускорение инфраструктурного и жилищного строительства. У муниципалитетов появилась возможность одновременной корректировки элементов генплана и правил землепользования и застройки, что значительно сокращает этапы инвестиционно-строительного цикла, способствуя привлечению инвестиций в развитие территории. Единый документ может утверждаться местной администрацией, благодаря чему ускоряется принятие и реализация градостроительных решений», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Объединение основных положений генерального плана и правил землепользования и застройки позволит ускорить реализацию решений, направленных на социально-экономическое развитие территорий, а также сэкономить бюджетные средства, затрачиваемые на разработку изменений в них. Это станет возможным благодаря устранению дублирования информации в них, зачастую возникающего на практике, и чёткому определению содержания каждого из документов в составе единого», – пояснил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Решение о подготовке Единого документа принимается высшим исполнительным органом субъекта РФ, а также главой муниципалитета, если это предусмотрено соответствующим региональным нормативным правовым актом.

Единый документ определяет основные направления развития территорий муниципальных образований.

Постановление Правительства России принято в развитие положений федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», предусматривающих право субъектов РФ принимать Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования.

