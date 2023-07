Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Южном Бутове построят детский сад на 150 мест. Москомэкспертиза согласовала проект здания по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дошкольном учреждении будет шесть групп для детей от трех до семи лет.

«В здании запроектированы отдельные групповые ячейки с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Воспитанники смогут посещать развивающие занятия в специально оборудованных кабинетах, многофункциональные музыкальные и физкультурные залы», — рассказала Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

Территорию рядом с детским садом благоустроят. Здесь сделают тротуары, оборудуют игровые и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI