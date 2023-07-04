Екатеринбургу – 300 лет (04.07.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 4 июля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие основания г. Екатеринбурга» серии «Города» (каталожный номер 5111-0485).

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Екатеринбург — один из крупных центров промышленности и машиностроения России. Он строился как завод-крепость, место для которого на реке Исеть выбрал известный российский историк и государственный деятель Василий Татищев. Биография города началась, когда в 1723 году здесь были запущены цеха крупнейшего в Европе железоделательного Екатерининского завода.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла

в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящеркой на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города; вверху имеются рельефные надписи: слева по окружности — «ЕКАТЕРИНБУРГ», под ней в две строки — «300 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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