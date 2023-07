Единый контактный центр Стройкомплекса обработал 18,7 тысячи обращений за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по июнь 2023 года специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы ответили на 18,7 тысячи запросов граждан. За аналогичный период прошлого года количество обращений составило 15 388, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Город динамично развивается, по поручению Мэра Москвы реализуются масштабные проекты, затрагивающие и преображающие каждый московский район, квартал, двор. Поэтому рост числа обращений ожидаем, люди хотят получить компетентный ответ на интересующие вопросы. С возросшей нагрузкой и для удобства обращающихся за консультацией мы реализовали несколько полезных опций. К примеру, в ноябре 2021 года был открыт новый канал коммуникации с ЕКЦ — онлайн-консультация в формате видеоконференции, записаться на которую можно на mos.ru, и в назначенное время специалист контакт-центра выходит на связь. Или можно оставить голосовое сообщение по телефону контакт-центра в нерабочие, выходные и праздничные дни. Такой запрос обрабатывается оперативно в рабочие часы», — рассказал Сергей Левкин.

Единый контактный центр Стройкомплекса создан по поручению Сергея Собянина, это справочно-консультационная служба Стройкомплекса Москвы. Обратиться в ЕКЦ можно по телефону: +7 499 401-01-01, операторы работают с понедельника по пятницу круглосуточно. Заявки принимают также по адресу электронной почты: help@str.mos.ru, через электронную форму на сайте Стройкомплекса Москвы и портале «СтроимПросто».

Оформить документы и узнать об изменениях в законодательстве: как работает единый контактный центр СтройкомплексаБолее 3,9 тысячи обращений обработали специалисты единого контактного центра Стройкомплекса в апреле

