Город выставит на торги помещение рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером

На торги по продаже в третьем квартале года выставят помещение в центре столицы рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время на торги по продаже выставят нежилое двухуровневое помещение площадью 322,2 квадратного метра по адресу: улица Большая Полянка, дом 4/10. Эффективно использовать коммерческую недвижимость в историческом районе столицы позволит открытие предприятий сферы услуг либо магазинов», — отметил он.

Помещение расположено в подвальной части и на первом этаже здания в семи минутах ходьбы от станций метро «Полянка» и «Третьяковская».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

