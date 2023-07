Город выставил на торги участок под автосервис в Некрасовке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлен участок под возведение пункта техобслуживания и ремонта автомобилей на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победитель онлайн-аукциона сможет открыть автосервис в Некрасовке. С ним подпишут договор на 10 лет и передадут в пользование участок площадью 303 квадратных метра для строительства некапитального объекта. Автосервис может включать в себя пункт техобслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойку. Участвовать в торгах могут все желающие, заявки принимаются до 21 июля», — рассказал Иван Щербаков.

Территория, где разместится автосервис, находится рядом с жилыми кварталами на 1-й Вольской улице, напротив владения 32. Объект необходимо построить в соответствии с государственными стандартами, санитарными и противопожарными нормами и правилами. Общая площадь строения не должна превышать 70 процентов от площади участка в пределах 250 квадратных метров. Для облицовки могут использоваться композитные и древесно-полимерные навесные панели, керамическая плитка, лицевой кирпич, архитектурный бетон и другие материалы. Инвестор в течение всего срока действия договора должен будет за свой счет ремонтировать и поддерживать исправное техническое состояние всех элементов некапитального строения.

Размер платы за размещение объекта определится по итогам аукциона, который пройдет 25 июля. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

