В районе Хамовники в ночь на 9 июля временно перекроют движение на нескольких улицах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ночь с 8 на 9 июля изменится схема движения транспорта на нескольких улицах Центрального административного округа столицы. Это связано с проведением Ночного забега.

Так, с 21:30 до 23:00 перекроют участок Аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. С 22:00 8 июля до 00:40 9 июля будет закрыта Лужнецкая набережная от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Также с 22:00 8 июля до 00:15 9 июля ограничат движение на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста.

Кроме того, с 00:01 8 июля до окончания забега на участках перекрытия нельзя будет парковаться. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Подробнее об ограничениях можно узнать на сайте.

