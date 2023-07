В научно-технологическую долину МГУ вошло АО «Зарубежнефть»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

4 июля на заседании ректората Московского университета ректор МГУ академик В.А. Садовничий и генеральный директор АО «Зарубежнефть» С.И. Кудряшов подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации проекта по созданию и обеспечению функционирования Долины МГУ – Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Формируя стратегическое партнерство между Долиной МГУ – Инновационным научно-технологическим центром МГУ “Воробьевы горы” и Акционерным обществом “Зарубежнефть”, мы не только привлекаем сильного резидента в научно-технологическую долину ведущего университета страны. Это значительно расширяет корпус компаний-партнеров МГУ в нашей работе по созданию масштабного полигона превращения знаний и идей в востребованные реальной экономикой технологии, придает новое качество проекту развития кластера наук о Земле. В ходе реализации соглашения рассчитываем задействовать компетенции ведущих ученых-геологов, страноведов, специалистов в области цифровых технологий, представителей междисциплинарных направлений. Убеждены, что взаимодействие МГУ с одним из признанных лидеров отечественного ТЭК позволит активизировать подготовку и переподготовку специалистов для отрасли в целом, создаст новые позитивные эффекты на стыке интересов науки, образования, промышленности. Рассчитываем, что к 270-летию Московского университета проект не только успешно заработает, но и выйдет на полную мощность как по интенсивности сотрудничества, так и по запланированным результатам».

Генеральный директор АО «Зарубежнефть» С.И. Кудряшов: «Нас интересует этот проект по нескольким причинам. Понятно, что все будущие открытия произойдут на стыке наук. И когда наши исследовательские подразделения находятся в постоянном общении с центрами научной мысли, это будет способствовать решению многих научно-технологических проблем, достижению хороших экономических результатов. Надеемся, что здесь наши коллеги будут иметь интеллектуальное сопровождение и поддержку своей работы. Не менее значима и возможность рекрутировать будущих сотрудников компании из числа студентов и аспирантов университета, обеспечить приток в команду высокопрофессиональных кадров».

Говоря о задачах соглашения между МГУ и АО «Зарубежнефть», В.А. Садовничий отметил, что в содержательный контур соглашения войдет создание научно-исследовательской платформы на площади 1700 квадратных метров, занимающейся вопросами повышения эффективности геологоразведки и нефтедобычи, разработки и реализации геотермальных проектов.

К 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие ведущего университета страны, на новой территории МГУ появится полноценная инновационная экосистема мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технологических проектах. В ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» разместятся успешные стартапы, средние технологические компании и научно-исследовательские подразделения корпораций.

Строительство первого кластера ИНТЦ МГУ с символичным названием «Ломоносов» началось 26 января 2021 года, а уже 25 января 2023 года его открыл Президент Российской Федерации В.В. Путин. В стадии активного строительства также находятся кластеры «Междисциплинарный» и «Образовательный». Всего на территории 17 га разместятся 9 кластеров общей площадью около 500 тысяч квадратных метров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI