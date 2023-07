В Московском музее современного искусства открылась итоговая выставка Школы дизайна ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Александра Кузнецова, куратор проекта и руководитель направления «Современное искусство» Школы дизайна НИУ ВШЭ, поделилась, почему создателей заинтересовала и привлекла тема, связанная с большими данными. «В этой выставке принимают участие не только художники, но и дизайнеры самых разнообразных профилей, — объяснила она. — Тема должна была быть достаточно широкой, но при этом интересной для разработки людям разных направлений». По словам Александры Кузнецовой, в последнее время все мы активно взаимодействуем с искусственным интеллектом, постоянно пользуемся компьютерами и гаджетами. «Люди зачастую не отдают себе отчета в том, что именно в эти моменты они либо отдают кому-то свои данные, либо видят результаты уже обработанных данных. К этому мы и призывали участников проекта — с разных сторон посмотреть на то, как большие данные влияют на нашу жизнь», — говорит Александра Кузнецова. Ежегодная итоговая выставка Школы дизайна проводится уже в четвертый раз. «Был объявлен open call, — рассказывает куратор. — Все желающие подавали заявки. В итоге их оказалось много, поэтому мы решили сделать выставку на двух площадках — в MMOMA и в нашей HSE ART GALLERY». Первая часть проекта, в Московском музее современного искусства (Петровка, 25), открылась 30 июня, вторая часть, в HSE ART GALLERY, откроется 7 июля. Посетить выставку на обеих площадках можно по 13 августа 2023 года. Как разобраться в постоянном потоке информации, какими инструментами нужно обладать, чтобы защититься и не оказаться в центре внимания чужих глаз? Полина Штанько, студентка 1-го курса магистерской программы «Практики современного искусства», через свою работу «Тотальная документация» показала, как работают городские камеры видеонаблюдения.

«Каждый наш шаг фиксируется, эти данные ложатся в основу программ, превращаясь в тотальную слежку и вызывая дискомфорт, — отмечает Полина. — Использованное мною видео с камер — это материалы из открытых источников. Люди не знают и не понимают, что за ними следят. Более того, это видео доступно любому, кто хочет проследить за кем-либо. Для своей работы я собрала кадры, снятые в абсолютно разных местах: на заброшенных участках, в оживленных двориках». Найденные кадры художница отпечатала на плитке — это отсылка к хрупкости.

Соня Алексеева, студентка 3-го курса образовательной программы «Современное искусство», представила зрителям серию небольших картонных домиков. Идея берет свои истоки в детстве. «Я часто ездила к бабушке в деревню, и по пути к ее дому было место, где люди строили сараи, курятники, — рассказывает художница. — Мне очень нравился маршрут через эти постройки, мне они казались сказочными. Потом эти домики разрушили, это пространство стало частью Москвы, и сейчас там сквер», — рассказала художница. Домики воссозданы по памяти Сони, рядом с каждым из них лежит отбивной молоток: зритель может выбрать, разрушить или сохранить небольшое строение. «Мне их жалко, я их долго делала: одни дома создавались за три дня, а самый минимум — за 6 часов. Но интересно, по какому принципу захотят разрушить тот или иной домик», — говорит Соня Алексеева.

Елена Балакирева, выпускница магистерской программы «Практики современного искусства», представила на выставке 3D-инсталляцию под названием «Я думала, будет как-то иначе». «Проект я готовила, когда училась на программе, — объяснила автор. — Он представляет собой серию объектов и 3D-видео, демонстрирующих, как наше пространство может искажаться. Мы делаем много фото ежедневно, выкладываем их в Сеть, а специалисты, которые работают с большими данными, могут воссоздать пространство вокруг тебя по этим фото». Елена уверена: пространство меняется в ходе времени. «Поэтому у меня оно получилось искаженным, — отметила она. — Это тот самый разрыв между тем, как выглядит мир в реальности, и тем, как мы его воспринимаем».

Александра Павловская, студентка 1-го курса магистерской программы «Практики современного искусства», представила на выставке большой проект, состоящий из инсталляции и серии акварелей. Эта работа рассказывает о том, как люди, получив доступ к большим данным, начинают сильно им доверять. «В моей работе есть собранный образ, который сгенерировала нейросеть по запросу “как выглядит самое обычное детство”, — рассказала Александра. — И я здесь рефлексирую на тему детства, доверия и того, что стоит все ставить под сомнение и не относиться ни к какой информации слишком серьезно».

