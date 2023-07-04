Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

7 imágenes de fondo de pantalla . Она приурочена к появлению нового партнера Школы – компании СБЕР.

Теперь в ВШПИ будет еще больше преподавателей и экспертов из индустрии, еще больше круты х проектов и, конечно же, еще больше возможностей профессионального роста для студентов и абитуриен тов.

Ночной квест на кампусе Физтеха начнется в 19:00 и продолжится до 2:00 ночи. Участников ждет посещение крутых локаций, пока все ботают, просмотр кинофильма о робофутболиста х, презентация ВШПИ с угощениями.

Также для участников будет организован конкурс антипроектов. Необходимо придумать концепцию веселого (или даже кринжового) ьное/desktop-приложение), сделать презентацию в 3-5 слайдов и отправить на почту hsse@mipt.ru с пометкой «ночь».

No hay nada que hacer учат памятный мерч.

Регистрация обязательна.

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