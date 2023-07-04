Второй этап испытаний арктического беспилотника ледовой разведки прошел успешно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Программно-аппаратный комплекс, собирающий оперативную информацию о ледовой обстановке для безопасности судоходства по Северному Морскому пути, разрабатывается университетом в рамках дорожн ой карты сотрудничества Дирекции СМП Госкорпорации «Росатом» с НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии Центра НТИ совместно с ПИШ РПИ МФТИ при участии индустриального партнера ООО «Ирбис Скай Тех» и поддержке Фонда НТИ.

Комплекс включает БПЛА вертикального взлета и посадки с гибридной силовой установкой, оснащенн ый оптико-электронной системой, радиолокатором бокового обзора и бортовым спецвычислителем, также программное обеспечение для реализации алгоритмов построения и распознавания изображений. В рамках полевых испытаний были выполнены два маршрутных полета, в ходе которых были по лучены изображения подстилающей поверхности в видимом и радиолокационном диапазонах. Уникальность испытаний заключалась в выполнении взлета и посадки в реальных условиях с верто летной площадки дрейфующего атомного ледокола ФГУП «Атомфлот» (входит в Госкорпорацию «Росато м»).

Напомним, первое испытание проводилось en febrero de 2023 года на Рыбинском водохранилище, ещё покр ытом снегом и льдом, в условиях сильного ветра, сплошной облачности и высокой влажности. Аппарат, оснащенный радиолокаторами и видеокамерой, пролетел 70 км на высоте 1 км. Он штатно поднялся при ветре 12 м/s, выполнил задание и приземлился в заданной точке. Испытания подтвердили, что аппарат хорошо управляется даже на большом расстоянии, а радиолока ционные данные передаются на пульт управления.

Для второго этапа испытаний в арктических условиях потребовалась существенная доработка силовой установки и служебных систем БПЛА: была реализована терморегулировка двигателя внутреннего сго рания, из системы управления исключен магнитный компас, выполнена подготовка акумуляторных батарей к эксплуатации в арктических условиях и множество других доработок. Ver más ммное обеспечение синтеза и автофокусировки радиолокационных изображений на БПЛА, геолокационная привязка изображений, передача радиолокационных изображений ледовой обстановки на рабочее место о ператора и отображение на геоинформационном сервере.

No hay opciones de instalación дки на палубу без участия оператора, после чего будут проведены повторные испытания в естественн ой среде с посадкой на ледокол в движении в условиях качки.

«Комплекс оперативной воздушной ледовой разведки – один из составных элементов цифровой экосисте мы Севморпути, которую создаёт Госкорпорация «Росатом» в рамках реализации федерального проекта « Развитие Северного морского пути» комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры», – соо бщил заместитель директора Дирекции Севморпути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.Кроме БПЛА в цифровую экосистему войдут единая платформа цифровых сервисов и фонд данных, а также бортовые измерительные комплексы. Он подчеркнул, что создание цифровой экосистемы СМП позволит повысить безопасность судохо дства, а также экономическую эффективность морских грузоперевозок в Арктике. Цифровая экосистема должна быть создана в 2024 году и полостью введена в эксплуатацию в серед en 2025 agosto.

Как отметил исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Алекс андр Родин, “центр уже много лет ведет разработку различных комплексов оперативного мониторинга на базе БПЛА. В целом это междисциплинарные проекты, которые требуют объединения усилий специалистов из со вершенно различных областей знаний, от радиолокации до метеорологии и суперкомпьютерных вычисл ений, и совершенно естественно, что в его реализации принимают участие представители различных подра зделений Физтеха. Работать с таким продвинутым и требовательным заказчиком, как Росатом, для нас сложный, но инт ересный вызов, и мы очень рады такой возможности”. “ПИШ РПИ МФТИ обладает научно-техническим заделом в области создания программно-алгоритм ического обеспечения для цифровой обработки данных РЛС, обработки и геолокационной привязки ра диолокационных изображений. Успешные первичные испытания это подтвердили. Уникальность разработки заключается в применении современных численных методов и алгоритмов дл я синтеза и автофокусировки радиолокационных изображений высокого разрешения на борту легкого БПЛ A. В дальнейшем предстоит устранение замечаний по результатам испытаний и доводка радиолокационн ого комплекса ледовой разведки”, – отметил директор ПИШ РПИ МФТИ Максим Кудров.

Ver más ФТИ планируется развернуть серийное производство и начать поставки авиационных комплексов на атомны е ледоколы ФГУП «Атомфлот» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

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