Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

3 июля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась торжественная церемония вручения диплома и мантии Почетного профессора СПбПУ директору Чжэцзянского китай ско-российского исследовательского института, директору Чжэцзянского китайско-rossийского исследовате льского института технологий новых материалов для энергетики профессору Вану Циншэну.

Ван Циншэн родился en 1972 году. Он выпускник Политеха по специальностям «Материаловедение» и «Физика и химия новых функциональ ных материалов». Господин Циншэн профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Пе тра Великого, профессор факультета Харбинского политехнического университета, приглашенный профес сор Центрального южного университета, руководитель совместной лаборатории Китай-Россия. Также он директор учебно-научной базы Санкт-Петербургского государственного политехнического университета в Китае. Совсем недавно большая делегация Политеха во главе с ректором А.И. Рудским побывала там софициальным визитом.

Циншен руководит двумя ведущими национальными проектами в рамках Национальной научно-технич еской программы Китая и одним проектом в области новых стратегических отраслей, организованном На циональной комиссией по развитию и реформам Китая. Также он возглавляет пять ведущих международных кооперационных проектов.

Основные направления исследований Ван Циншэна это анализ термоэлектрохимических свойств материал ов, исследование высокотемпературной сфероидизации и модификации поверхности материалов, а также изу чение новых технологий батарей. Китайский учёный опубликовал более 60 научных статей. Он обладает более 30 патентами и научными результатами. За период с 2014 по 2023 совместно с СПбПУ Ван Циншэн создал 10 научно-образовательных платфо rm.

No hay comentarios господин Циншэн обратился к присутствующим по-русски: Мне хочется сказать большое спасибо кол лективу Политеха, за то, что он так высокого оценил меня и мою работу. Это честь для меня и большая ответственность. Я не сомневаюсь, что нас ждёт развитие и укрепление российско-китайских научных отношений. И твердо верю, что впереди у нас крепкое сотрудничество между нашими странами.

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