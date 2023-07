Больше чем кинотеатр: в столице откроется площадка «Музейный» сети «Москино»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Кино как искусство со своей историей, великими творцами и музами, шедеврами и революционными работами предстанет перед посетителями нового кинотеатра «Музейный» сети «Москино». Площадка откроется 6 июля по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, строение 7. Кинотеатр находится рядом с Музеем Москвы, это его совместный проект с городской сетью «Москино».

В новом культурном пространстве обещают знакомить с лучшими образцами мирового кинематографа и авторскими новинками. В зале на 90 мест, оборудованном по последнему слову техники, планируют показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров и актеров, демонстрировать артхаусное и фестивальное кино, представлять вниманию публики уникальные архивные работы мастеров.

Каждый сеанс в стенах «Музейного» станет своеобразным арт-показом. По своей интеллектуальной и художественной ценности впечатления от посещения нового кинотеатра можно будет сравнить с теми, которые получаешь от похода на выставку или изучения музейных собраний. Перед каждым показом будут выступать со вступительным словом кинокритики и исследователи истории кинематографа.

«Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в “Музейном” мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов. У нас будет работать два киноклуба, посвященные авторским фильмам и картинам советского золотого века кино», — рассказала Наталья Мокрицкая, генеральный директор сети «Москино».

Кинотеатр «Музейный» откроется 6 июля трижды оскароносной нуар-драмой Билли Уайлдера «Сансет бульвар» (1950) о трагедии забытых звезд Голливуда. Показ начнется в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте «Москино».

В репертуар площадки также войдут фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других прославленных режиссеров. Зрителям по-новому представят давно любимые творения из советского кинофонда: искрометные комедии, фильмы о любви, надежде и красоте, авторские ленты, картины о Москве.

«Москино» — учреждение в структуре столичного Департамента культуры, управляющее сетью из 12 городских кинотеатров и летней площадки для кинопоказов под открытым небом в парке «Сокольники».

Ежегодно «Москино» проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, курирует общегородскую акцию «Ночь кино».

Сейчас в сеть входят кинотеатры «Березка», «Вымпел», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Тула», «Факел». Кинотеатры «Звезда» и «Юность» откроются после капитального ремонта в 2024 году.

Музей Москвы основан в 1896 году. Он располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тысяч единиц хранения, в том числе большое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает в себя несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского, Музей Зеленограда и музей «Садовое кольцо».

