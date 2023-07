Более 30 тысяч москвичей зарегистрировались на платформе «Город идей» с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января 2023 года к платформе «Город идей» присоединились больше 30 тысяч москвичей. Теперь ее аудитория превышает 440 тысяч человек. За полгода профильные ведомства столицы взяли в работу свыше 600 предложений жителей — от организации мастер-классов на свежем воздухе до обновления городских приложений. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«На платформе можно поделиться идеями по 39 темам в 11 ключевых сферах жизни столицы. Это и поддержка бизнеса, и разработка летних досуговых программ, и развитие электронных сервисов, и многое другое. За время существования проекта реализовано уже больше пяти тысяч предложений горожан», — рассказала Наталья Сергунина.

Например, в этом году по инициативе москвичей установили столы для настольного тенниса и обустроили волейбольные площадки в Лианозовском парке. В детском технопарке «Наукоград» появился курс гончарного дела, а в проекте «Город заданий» заработал чат-бот, который отвечает на вопросы пользователей.

Поделиться предложениями можно в любое удобное время в разделе «Предложить идею».

Кроме того, с начала работы платформы «Город идей» реализовано 47 тематических проектов, в рамках которых участники вносили предложения по разным направлениям, обсуждали их и голосовали за самые интересные. Так, больше 32 тысяч человек присоединились к проекту «Зоологический парк», где рассматривали варианты развития образовательных программ и новых тематических фотовыставок Московского зоопарка. По итогам было отобрано 46 идей, пять из которых уже реализовали, например экскурсии по обновленному павильону «Ластоногие».

В разделе «Галерея реализованных идей» пользователи делятся фотографиями, по которым можно следить за реализацией предложений. В разделе собрано больше 25 тысяч снимков, из которых пять тысяч опубликовали в этом году. Недавно форму для отправки иллюстраций обновили — в ней стали доступны инструкция, список адресов и поле для комментария. Также на странице появилась полезная информация о модерации, начислении баллов и статистике.

Платформу «Город идей» создали в 2014 году. Здесь москвичи рассказывают о том, какие изменения хотели бы внести в жизнь столицы, чтобы сделать ее комфортнее. Проект развивают государственное казенное учреждение «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

