Антикризисные меры Банка России способствовали росту кредитования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России оценил эффективность регуляторных послаблений, принятых в ходе кризисов 2014–2015, 2020 и 2022 годов, с точки зрения сохранения финансовой устойчивости банков и поддержки кредитования. По предварительным оценкам, эти меры способствовали увеличению кредитного портфеля банковского сектора на 0,8; 1,3 и 5,5% соответственно.

Меры Правительства РФ также внесли значительный вклад в преодоление кризисов и поддержку кредитования. Полученные результаты опубликованы в проекте доклада «Оценка эффективности антикризисных мер Банка России» и носят предварительный характер. Полная версия доклада с оценкой эффективности иных мер антикризисной политики регулятора будет опубликована в конце 2023 года. При подготовке итогового документа будут учтены замечания и предложения, поступившие в Банк России в ходе общественного обсуждения, которое продлится до 1 сентября 2023 года. Фото на превью: Sergieiev / Shutterstock

