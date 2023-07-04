Антикризисные меры Банка России способствовали росту кредитования

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России оценил эффективность регуляторных послаблений, принятых в ходе кризисов
Меры Правительства РФ также внесли значительный вклад в преодоление кризисов и поддержку кредитования.
Полученные результаты опубликованы в проекте доклада «Оценка эффективности антикризисных мер Банка России» и носят предварительный характер. Полная версия доклада с оценкой эффективности иных мер антикризисной политики регулятора будет опубликована в конце 2023 года. При подготовке итогового документа будут учтены замечания и предложения, поступившие в Банк России в ходе общественного обсуждения, которое продлится до 1 сентября 2023 года.
Фото на превью: Sergieiev / Shutterstock
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