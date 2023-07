03.07.2023 Rozmowy ministrów obrony Polski i Niemiec o sytuacji bezpieczeństwa w regionie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rozmowy ministrów obrony Polski i Niemiec o sytuacji bezpieczeństwa w regionie03.07.2023

„Pan minister jest już po raz drugi w Polsce, odkąd objął swój urząd ministra obrony Republiki Federalnej Niemiec. Dziś jesteśmy tu, w Zamościu. Za chwilę pojedziemy obaj, żeby odwiedzić żołnierzy niemieckich, który obsługują system Patriot rozwinięty na polskiej ziemi. Przed chwilą rozmawialiśmy na temat relacji dwustronnych, na temat naszej współpracy również w formacie NATO i Unii Europejskiej, ale także na temat aktywności obu naszych państwa w ramach Ukraine Defence Contact Group” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec.

3 lipca w Zamościu minister M. Błaszczak spotkał się z Borisem Pistoriusem, ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec. Tematem rozmów była m.in. sytuacja bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, współpraca w formatach Unii Europejskiej i NATO oraz współpraca przemysłów zbrojeniowych.

„Rozmawialiśmy także na temat współpracy polsko-niemieckiej przemysłów zbrojeniowych. Obaj nie jesteśmy odpowiedzialni za nadzór nad przemysłem, ale włączyliśmy się w negocjacje, one nie są łatwe. Mogliśmy przeczytać w Der Spiegel, że są jakieś nieporozumienia. Zidentyfikowaliśmy trzy punkty. Jeden rozwiązaliśmy, liczę na to, że rozwiążemy kolejne dwa. Przynajmniej z polskiej strony jest pełna otwartość. Zależy nam na tym, żeby wspierać Ukrainę i współpracować na tym polu z naszym niemieckim sąsiadem”

– zaznaczył po spotkaniu szef polskiego MON.

Po rozmowach bilateralnych ministrowie odwiedzili stacjonujących w Polsce niemieckich żołnierzy, którzy obsługują rozlokowane w regionie wschodniej granicy elementy systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot.

„My doceniamy obecność tych baterii na ziemi polskiej. Polska odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. To przecież przez Polskę przebiegają wszelkie dostawy sprzętu dla Ukrainy. Cieszymy się z tego, że ten system został rozbudowany. Mamy niemieckie i amerykańskie Partioty. Mamy system, który chroni dostawy na Ukrainę. To jest ważne ze względu na zagrożenia rosyjskie. Nie tak dawno ABW odkryła siatkę szpiegowską, która zajmowała się właśnie dokumentowaniem informacji dotyczących transportu sprzętu. Mamy świadomość zagrożeń. To, co dzieje się ostatnio w Rosji, a więc podporządkowanie sobie w pełni Białorusi, przesłanie tam broni jądrowej przez Rosję, ale także zbieranie się grupy Wagnera – o pokazuje, że te zagrożenia są aktualne. W związku z tym podkreśliłem, że jesteśmy zainteresowani, żeby system Patriot był na ziemi polskiej przynajmniej do końca tego roku”

– mówił minister.

