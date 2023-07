03.07.2023 Varsovia Bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe już dostępne dla Polek i Polaków

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Programa Pierwsze Mieszkanie

Chcemy pomóc Polkom i Polakom kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Przygotowaliśmy konkretne rozwiązania – to przełom w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Bezpieczny kredyt 2% – dla tych, którzy już chcą kupić mieszkanie lub dom

Konto Mieszkaniowe – dla tych, którzy dopiero planują zakup i zbierają oszczędności

– Wspieranie młodych rodzin na starcie życiowym we własnym mieszkaniu jest dla nas absolutnie fundamentalne – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. – Chciałbym, żeby młodzi ludzie mogli przeznaczać swoją energię przede wszystkim na kształcenie, pracę, życie prywatne, życie zawodowe, a nie na kwestie związane z mieszkaniem, z wysokością rata – powiedział szef rządu.

Bezpieczny kredyt 2%

Al sistema dopłat rządowych do kredytu hipotecznego. Dzięki nim kredyt hipoteczny będzie miał stałe oprocentowanie na poziomie 2% przez pierwsze 10 lat.

– Chcemy przede wszystkim, aby ten nowy nasz pomysł służył stabilizacji i przewidywalności. Nazywamy go bezpiecznym kredytem, ​​dlatego, że on ma bezpieczną stałą stopę procentową, niezależnie od tego czy urośnie ona ponownie za 5 lat czy za 10 lat – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Maksymalna wysokość bezpiecznego kredytu 2% wynosi:

500 tys. EUR dla jednej osoby

600 tys. EUR dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem

Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Procedimiento skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% są maksymalnie proste. Nie obowiązują ograniczenia dotyczące standardu lub lokalizacji nieruchomości. Z programu można skorzystać do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

Bezpieczny kredyt 2% a standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. W ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” jest możliwość udzielenia bezpiecznego kredytu 2% również osobom, które nie zgromadziły środków na wkład własny.

Konto Mieszkaniowe

Osoby, które planują zakup w perspektywie następnych kilku lat mogą oszczędzać na Koncie Mieszkaniowym, które gwarantuje otrzymanie premii oszczędnościowej od państwa.

Konto można założyć od 13 do 45 roku życia – dzięki temu rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci, zakładając Konto Mieszkaniowe jeszcze przed osiągnieciem pełnolet ności.

– Chcemy, aby ta stabilność, przewidywalność była podstawową cechą tego programu – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Zrobię wszystko, aby z całą mocą zawalczyć, o jak najlepsze warunki na rynku mieszkaniowym dla wszystkich Polaków, a w szczególności dla młodych Polaków, którzy potrzebują mieszkania najbardziej w momencie podejmowania decyzji o zakładaniu rodziny i posiadaniu dzieci – zaznaczył szef rządu.

Więcej informacji o nowym programie Pierwsze Mieszkanie znajdziesz na stronie pierwszemieszkanie.gov.pl.

Wsparcie w zakresie mieszkań – programy rządowe dopasowane do potrzeb

Równolegle oferujemy wiele innych programów rządowego wsparcia, ułatwień w zakresie budownictwa lub zakupu nieruchomości – wśród nich są m.in.:

– Dzisiaj w polityce społecznej nie musimy zaczynać od zera. Ostatnie 8 lat to wielki zastrzyk środków dla poprawy życia różnych grup społecznych – powiedział premier i zaznaczył, że różne wsparcie w zakresie mieszkań i budownictwa jest już realizowane od kilku lat.

Nadal można też skorzystać z wakacji kredytowych, które umożliwiają zamrożenie spłaty jednej raty kredytu na kwartał do końca 2023 r. A ulga dla portfelów Polek i Polaków, którzy już są w trakcie spłacania swojego kredytu. Od lipca 2022 r. już ponad milion kredytów hipotecznych zostało objętych wakacjami kredytowymi.

