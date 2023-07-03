03.07.2023, 13-01 (en) ых рисков ценной бумаги RU000A0JUJG1 (Росбн14ИП).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

03.07.2023

13:01

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 03.07.2023, 13-01 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 107,51) y dia de fiesta рыночных рисков (desde 166,87 руб ., эквивалентно ставке 8.75 %) ценной бумаги RU000A0JUJG1 (Росбн14ИП).

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