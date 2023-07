Школьники из России и Казахстана принимают участие в Летней школе ФБМФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 июля стартовала Летняя образовательная программа для школьников «Олимпиадная подготовка по химии» на базе Физтех-школы биологической и медицинской физики. Она продлится до 15 июля.

На протяжении двух недель ребята будут изучать химию, решать олимпиадные задачи и проводить эксперименты в современных лабораториях МФТИ. Кроме интенсивных занятий, школьников ждут увлекательные вечерние мероприятия: интеллектуальные игры, кинолектории, квесты и экскурсии в Москву.

Всего образовательный интенсив собрал 39 учащихся с 8 по 11 классы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, Республик Бурятия и Дагестан, а также из Казахстана.

Цели программы — мотивировать школьников к занятиям химией, показать красоту этой науки, повысить уровень знаний по химии, подготовить учеников к олимпиадам разного уровня, отработать или дать навыки работы в химической лаборатории, проработать экспериментальные задачи, дать школьником возможность почувствовать себя в роли студентов МФТИ, найти новых друзей и единомышленников.

Лекции читают молодые преподаватели из Ассоциации наставников олимпиадного движения.

Подробнее о программе — на сайте.

