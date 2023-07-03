Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

За этот учебный год слушатели активно изучали русский язык и погружались в русскую куль tu. Ребята с удовольствием выступали со стихотворениями и песнями на русском языке, показывая свои достижения и прогресс в изучении языка. В рамках праздничного концерта перед слушателями выступил оркестром народных инструментов «Мос ковия» под руководством талантливого дирижера Антона Седова с исполнением музыки великих русских к омпозиторов.

Мы гордимся успехами наших студентов и благодарим их за усердие, старания и преданность в из учении русского языка и культуры. «Подготовительное отделение открывает новые перспективы для получения высшего образования в Рос сии, и вы успешно преодолели этот первый, важный шаг» – обратился к слушателям начальник упра вления по довузовской подготовке и международной деятельности Дмитрий Буровенко и пожелал да льнейших успехов и достижений в образовательной траектории.

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