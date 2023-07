Триумфальное выступление сборной России на Европейской географической олимпиаде

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Сербии завершилась 8-я Европейская географическая олимпиада (EGEO). Российская сборная завоевала три золотые, девять серебряных и три бронзовые медали.

Руководители сборной России – сотрудники географического факультета МГУ: доцент Дмитрий Богачев, ведущий научный сотрудник Павел Кириллов, старший научный сотрудник Никита Мозгунов и выпускница географического факультета МГУ, учитель «Новой школы» Анна Ромашина.

Итоги международного состязания подводились индивидуально в двух возрастных категориях: основная команда (старшая группа 16–19 лет) и дополнительная команда (юниоры 12–15 лет). Юниоры участвовали в олимпиаде в качестве дополнительной команды. Стоит отметить, что из шести золотых медалей, которые разыгрывались в Белграде среди основных команд, две медали завоевала сборная нашей страны.

В составе основной команды серебряную медаль завоевала ученица Университетской гимназии МГУ (10ФТ класс) Ангелина Попова.

По возвращении в Москву Ангелина поделилась своим впечатлением об олимпиаде: «Участие в международной олимпиаде – это не стечение обстоятельств, а долгая и упорная работа. Сначала было волнительно, потом страшно, но со временем эти эмоции отступают. На олимпиаде три тура – теоретический, практический и мультимедийный тестовый. На первом плане всегда настрой на решение интересных задач. Знакомство с необычными заданиями и есть главная цель олимпиады.

Международные олимпиады по географии, после прекращения проведения National Geographic World Championship, все пишут исключительно на английском языке, что добавляет немало работы в ходе подготовки. Необходимо не только знать специальную терминологию, но и владеть языком на достаточном уровне, чтобы иметь возможность полноценно ответить на любой вопрос.

Серебро за основную команду – не предел, впереди еще столько же работы над предметом и собой. Главное – рядом есть лучшие учителя и наставники»

Другие победители и призеры опубликованы на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.

