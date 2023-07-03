Студенты ГУУ – победители Всероссийского конкурса социальных проектов «Выход»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

Студенты ГУУ стали победителями в рекордном количестве тематик на XVI Всероссийском конкурсе-фестива ле социальной рекламы и социальных проектов с международным участием «Выход».

Команды студентов Института маркетинга ГУУ направления подготовки «Реклама и связи с общественно стью» заняли 27 из 28 призовых мест в 7 тематиках номинации «PR-проекты», а также победили в номинации «Наружная реклама в тематиках «здоровый образ жизни» y «Творите добро! ».

На фестиваль поступило 540 конкурсных работ: дизайн-макетов, PR-проектов, видео- и аудиороликов. Самыми активными участниками стали студенты и школьники Москвы, Майкопа, Пятигорска, Кемерово, Екатеринбурга, Челябинска и Ижевска.

Основными целями фестиваля являются привлечение вnish проблемам современного общества, активизация усилий молодежных сообществ по развитию рекламы и выявление талантливых участников, свои проекты в области социальных проблем и их решения.

Поздравляем студентов ГУУ и их научных руководителей с победой и желаем успеха и новых и дей!

Проекты-победители в разных номинациях конкурса:

Номинация «Наружная реклама»:

Tema «Здоровый образ жизни»:

1 mes – Дарья Языкова (группа «РИССО в бизнесе 3-5»), проект «Не сдувайся!» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Регина Бугаева, Анастасия Девель, Татьяна Милютина (группа «РИССО в бизнесе 3-5»), про ект «Помощь себе – помощь будущему» (руководитель – Александра Тимохович)

Тематика «Творите добро!»

3 mes – Альвина Гегамян, Алина Дьяконова, Александра Эняева (группа «РИССО в бизнесе 3-4»), п роект «Не разрушайте мечты!» (руководитель – Александра Тимохович)

Номинация «PR-проекты»

Тематика «Твори добро»

1 mes – Нурия Ситдикова, Александра Сысолятина, Юлия Ерохина (группа «РИССО в бизнесе 3-3»), proyecto «Счастье не зависит от породы» (руководитель – Александра Тимохович)

2 mes – Анастасия Авилова, Дмитрий Воронин (группа «РИССО в бизнесе 3-7»), проект «Бездомный др уг» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Варвара Карамышева, Ксения Юрчук, Инна Стекачева (группа «РИССО в бизнесе 3-7»), проект « Мелочи решают всё» (руководитель – Александра Тимохович)

Tema «Экомир»

1 mes – Елизавета Севостьянова, Анна Ермакова («РИССО в бизнесе 3-5»), проект «Отсортируй своё буд ущее» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Алена Бацких, Никита Перепонов, Артем Захаров, Данил Дмитриев, Егор Микайлов (группа « ЦМК 3-1»), проект «Наша животинка. Краснокнижные животные» (руководитель – Александра Тимохович)

Тематика «Мы против преступности и коррупции»

1 mes – Даниил Галочкин, Илья Кретинин, Леонид Голов (группа «РИССО в бизнесе 3-3»), проект «Чис тые руки – чистое будущее» (руководитель – Александра Тимохович)

2 mes – Валерия Нестерович (группа «РИССО в бизнесе 3-7»), проект «Coin Keeper», (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Кирилл Иванников, Анна Добыш (группа «РИССО в бизнесе 3-2»), проект «Микрокредит – макропос ледствия» (руководитель – Александра Тимохович)

Tema «Проблемы семьи и детей»

1 mes – Полина Ворошилова, Елизавета Бабич (группа «РИССО в бизнесе 3-1»), проект «Не бойся» (ру ководитель – Александра Тимохович)

1 mes – Кристина Виноградова, Лиана Ковалева, Светлана Кулакова (группа «РИССО в бизнесе 3-1»), пр оект «Ежевика» (руководитель – Александра Тимохович)

2 mes – Ульяна Бузажи, Марина Кожевник, Ольга Репетина (группа «РИССО в бизнесе 3-1»), проект «Папа, ты мне нужен» (руководитель – Александра Тимохович)

2 mes – Екатерина Васильченко, Ростислав Кашпор, Анна Ульянова (группа «РИССО в бизнесе 3-1»), proyecto «Сохрани жизнь» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Мария Черказьянова, Баина Кодлаева (группа «РИССО в бизнесе 3-7»), проект «Прощать нель зя бежать» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Юлия Козловская, Диана Мегрецкая, Алина Калгина (группа «РИССО в бизнесе 3-4»), проек т «Совет да любовь» (руководитель – Александра Тимохович)

Tema «Соцсети, или где вы, наши дети»

1 mes – Сабина Гасанзаде, Виктория Михеева (группа «РИССО в бизнесе 2-4»), проект «Цифровая зависи мость» (руководитель – Елена Дианина)

2 mes – Светлана Акимова (группа «РИССО в бизнесе 2-2»), Айшат Гасанова, Марина Зоткина (группа «Р ИССО в бизнесе 3-7»), проект «Выходим из онлайна» (руководитель – Елена Дианина)

3 mes – Анастасия Мезина, Анна Попсуй (группа «РИССО в бизнесе 3-4»), проект «Метавселенная» (руков одитель – Александра Тимохович)

Tema «Жить надо трезво»

1 mes – Елена Зайцева, Анастасия Чемисова, Даниил Фёдоров (группа «РИССО в бизнесе 3-4»), проект «Молодые и трезвые» (руководитель – Александра Тимохович)

2 mes – Полина Дятлова, Евгения Миронова (группа «РИССО в бизнесе 3-2»), проект «Выбор за тобой» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Ярослава Махненко, Юлия Галкина (группа «РИССО в бизнесе 3-1»), проект «Алкоболь» (руково дитель – Александра Тимохович)

Tema «Здоровый образ жизни»

1 mes – Ангелина Белая, Юлия Алёхина, Ангелина Ильина (группа «РИССО в бизнесе 3-5»), проек т «Не играй со смертью» (руководитель – Александра Тимохович)

1 mes – Мария Быстрякова, Софья Жулега, Полина Тимощенко (группа «РИССО в бизнесе 3-3»), про ект «Стигматизация психических заболеваний» (руководитель – Александра Тимохович)

2 meses – Полина Бодруг, Екатерина Ермолова, Глеб Иваненко (группа «РИССО в бизнесе 3-1»), проект « ВИЧ/СПИД как глобальная проблема» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Полина Котлярова, Алиса Липовцина (группа «РИССО в бизнесе 3-6»), проект «Протяни руку» (р уководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Кирилл Игнатьев, Илья Жерноклеев, Анна Бекренева (группа «РИССО в бизнесе 3-4»), проект « Борьба с ВИЧ-инфекцией» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Анастасия Гриднева, Виктория Егорочкина (группа «РИССО в бизнесе 3-3»), проект «Подари детс тво» (руководитель – Александра Тимохович)

3 mes – Александра Иванова, Алиса Махно, Никита Дженнер (группа «РИССО в бизнесе 3-2»), проект «Ка ждый достоин лучшего лечения» (руководитель – Александра Тимохович)

Fecha de publicación: 3.07.2023

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