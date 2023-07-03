Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

30 años de edad между Российским Союзом ректоров и Общероссийской общественной организацией «Российские студенч еские отряды». Свои подписи под документом поставили президент РСР, ректор МГУ академик В.А. Садовничий и командир центрального штаба Российских студенческих отрядов Д.А. Парамонов.

Говоря о значимости соглашения, Виктор Антонович отметил, что каждый год перед открытым в 2009 году у физфака МГУ памятника стройотрядовцам собираются нынешние участники этого массового дв ижения, чтобы доложить о готовности к началу летнего трудового семестра. В этом году в торжественной линейке приняли участие почти 4 тысячи человек. По словам В.А. Садовничего, открытый к 50-летию создания первого стройотряда страны, состоявшего из студентов ф изического факультета МГУ – первых целинников, монумент работы скульптора А.И. Рукавишникова стал вкладом Московского университета в сохранение памяти о трудовом подвиге студенто в, символом неразрывной связи между ведущим университетом страны и стройотрядовцами, а также меж ду поколениями самих стройотрядовцев. «Nacido en 1959, hace 18 millones de años. И сегодня МГУ продолжает быть лидером этого движения», – подчеркнул президент РСР.

Д.А. Парамонов поблагодарил В.А. Садовничего за активную поддержку деятельности организации. В следующем году будет отмечаться 65 лет движения и 20 лет Общероссийской общественной орг анизации «Российские студенческие отряды». Каждый год она координирует работу 200 тысяч ребят в рамках трудового семестра. Их работу на важнейших стройках, предприятиях ОПК и сельского хозяйства, на транспорте сопров ождает 9 000 проводников и вожатых. В следующем году «Российские студенческие отряды» иницируют исследовательский и просветитель ский проект «Путем Ломоносова», посвященный 300-летию РАН и 270-летию Московского университета. В его рамках планируется благоустройство территорий по историческому пути М.В. Ломоносова из Холмогор в Москву на территории Архангельской, Вологодской, Ярославской и Московско й областей. Д.А. Парамонов попросил Российский Союз ректоров и МГУ поддержки в проведении конкурса на лучшую ор ганизацию деятельности стройотрядов в университетах страны, напомнил, что стройотрядовцы МГУ – ча сть большой семьи Московского университета. Например, сегодня они активно работают на возведении объектов научной долины университета – ИНТЦ М ГУ «Воробьевы горы». «”Российские студенческие отряды” – надежный партнер МГУ имени М.В. Ломоносова», – сказал в финале своего выступления командир центрального штаба РСО Д.А. Парамонов.

От имени движения В.А. Садовничему была вручена куртка бойца студенческих отрядов в память о его участии в становлен ии движения и работе командиром стройотряда механико-математического факультета МГУ в 1960-х года х.

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