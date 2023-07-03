Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
В рамках программы «Клевер», реализуемой МФТИ совместно со Сколтехом и Университетом ИТМО, состоится семинар по резонансной нанофотонике (ReNEW). Мероприятие позволит укрепить связи между ведущими исследовательскими группами в области современной нанофотоники и познакомить молодых исследователей и студентов с передовыми технологиями в этой области, создавая уникальную атмосферу для обучения, обмена идеями и вдохновения для дальнейших исследований.
Когда: 3-7 июля
Где: Сколтех, Москва
Язык: русский, английский
На семинаре выступят ведущие ученые из крупных исследовательских центров России, которые прочитают лекции по нанофотонике и новым оптическим материалам. Среди основных тем будут затронуты:
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Оптические резонансы в анизотропных системах
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Полностью диэлектрическая и плазмонная наноантенна
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Связанные состояния в континууме
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Однофотонные квантовые излучатели
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Углеродные наноструктуры для излучения света
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Новые 2D оптические материалы
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ТГц фотоника
Также в рамках семинара пройдет мастер-класс по теоретическому моделированию резонансных нанофотонных систем. Участники приобретут практический опыт численного и/или аналитического моделирования оптических свойств плазмонных и полупроводниковых резонансных наноструктур. Опытные инструкторы помогут раскрыть и усовершенствовать свои навыки компьютерного моделирования в пакете COMSOL Multiphysics или даже создать собственные вычислительные инструменты.
Участие бесплатное. Ограниченное количество бесплатных мест в гостинице «Палисад» предоставляется по запросу на основании резюме и мотивации заявителя.
Подать заявку на ReNEW можно по ссылке.
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