В рамках программы «Клевер», реализуемой МФТИ совместно со Сколтехом и Университетом ИТМО, состоится семинар по резонансной нанофотонике (ReNEW). Мероприятие позволит укрепить связи между ведущими исследовательскими группами в области современной нанофотоники и познакомить молодых исследователей и студентов с передовыми технологиями в этой области, создавая уникальную атмосферу для обучения, обмена идеями и вдохновения для дальнейших исследований.

Когда: 3-7 июля

Где: Сколтех, Москва

Язык: русский, английский

На семинаре выступят ведущие ученые из крупных исследовательских центров России, которые прочитают лекции по нанофотонике и новым оптическим материалам. Среди основных тем будут затронуты:

Оптические резонансы в анизотропных системах

Полностью диэлектрическая и плазмонная наноантенна

Связанные состояния в континууме

Однофотонные квантовые излучатели

Углеродные наноструктуры для излучения света

Новые 2D оптические материалы

ТГц фотоника

Также в рамках семинара пройдет мастер-класс по теоретическому моделированию резонансных нанофотонных систем. Участники приобретут практический опыт численного и/или аналитического моделирования оптических свойств плазмонных и полупроводниковых резонансных наноструктур. Опытные инструкторы помогут раскрыть и усовершенствовать свои навыки компьютерного моделирования в пакете COMSOL Multiphysics или даже создать собственные вычислительные инструменты.

Участие бесплатное. Ограниченное количество бесплатных мест в гостинице «Палисад» предоставляется по запросу на основании резюме и мотивации заявителя.

Подать заявку на ReNEW можно по ссылке.

