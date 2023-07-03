По ценным бумагам STSB проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

STSB

СтаврЭнСб

По состоянию на 10:29:00 текущая цена составила 2.826 руб. (Отклонение – 37,59 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены зак рытия предыдущего торгового дня (2.054 руб.).

В Режиме основных торгов T будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:33:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 11:03:00.

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI