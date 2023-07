Политех получил грант на проведение «Дней русского языка и культуры» в Кот-д’Ивуаре и Сенегале

Source: MIL-OSI Russian Language News

СПбПУ выиграл конкурс Министерства просвещения РФ на предоставление в 2023 году грантов на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Развитие образования», направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка. Целью проекта СПбПУ является проведение «Дней русского языка и культуры» в Республике Кот-д’Ивуар и в Республике Сенегал, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в странах Африки.

Более 50 лет прошло с момента установления дипломатических отношений между нашей страной и государствами Западной Африки. За эти годы наши страны накопили немалый опыт общения и сотрудничества в самых различных сферах. С распадом СССР в отношениях с африканцами наступил спад. Однако в последние годы сотрудничество между Россией и странами Африки вновь набирает обороты. Государства африканского континента располагают уникальным человеческим капиталом, основу которого составляют специалисты, получившие образование в советских (российских) вузах , владеющие русским языком и благожелательно настроенные по отношению к нашей стране.

Российское образование высоко ценится в Африке. Таким образом, в этих странах наблюдается огромный интерес к русскому языку и культуре, стремление к образовательному сотрудничеству с Россией. Более того, есть люди, которые готовы принять активное участие в этом сотрудничестве, в частности Ассоциации выпускников российских вузов, представители африканских вузов и общественности.

Целевой аудиторией «Дней русского языка и культуры» являются граждане Республики Кот-д’Ивуар, Республики Сенегал и других стран Африки, изучающие русский язык или получающие образование на русском языке. А также представители общественности, потенциальные абитуриенты российских вузов и их родители, ученые, педагоги, научные сотрудники, обучающие русскому языку и осуществляющие образовательную деятельность на русском языке, семьи соотечественников, проживающие в странах проведения мероприятий.

