Недобросовестные практики в онлайн-кредитовании: опрос заемщиков

Банк России приглашает граждан, которые в этом или прошлом году оформляли кредит или заем онлайн, пройти короткий опрос. Ответы помогут оценить масштаб недобросовестных практик и нарушений прав заемщиков, связанных со спецификой использования мобильного приложения или интернет-банка.

Онлайн-каналы удобны: экономят время, снижают издержки банков и микрофинансовых организаций. Но простота оформления может оборачиваться против заемщика — например, если кредитор делает акцент только на минимально возможной ставке, использует разные уловки для навязывания платных услуг или усложняет путь к важным условиям. Результаты опроса будут учтены как в надзорной деятельности, так и при разработке регулирования в сфере защиты прав потребителей. Фото на превью: Dilok Klaisataporn / Shutterstock / Fotodom

