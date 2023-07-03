Недобросовестные практики в онлайн-кредитовании: опрос заемщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России приглашает граждан, которые в этом или прошлом году оформляли кредит или заем онлайн, пройти короткий опрос . Ответы помогут оценить масштаб недобросовестных практик и нарушений прав заемщиков, связанных со спецификой использования мобильного приложения или интернет-банка.

Онлайн-каналы удобны: экономят время, снижают издержки банков и микрофинансовых организаций. Но простота оформления может оборачиваться против заемщика — например, если кредитор делает акцент только на минимально возможной ставке, использует разные уловки для навязывания платных услуг или усложняет путь к важным условиям.

Результаты опроса будут учтены как в надзорной деятельности, так и при разработке регулирования в сфере защиты прав потребителей.

Фото на превью: Dilok Klaisataporn / Shutterstock / Fotodom