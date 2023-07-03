МИЭМ ВШЭ открыл «Студенческую гостиную для абитуриентов магистратуры» на канале YouTube

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>Каждый выпуск «гостиной» посвящен одной из магистерских программ МИЭМ. Гостями канала выступают академические руководители программ, студенты, представители компаний -партнеров. Траектория поступления, требования к портфолио, предметная область образовательных программ, глав ные темы нового цикла в рамках «Студенческой гостиной МИЭМ».

Первые выпуски проекта появились в 2020 в разгар пандемии и были посвящены образователь ным программам бакалавриата. В фокусе нового цикла — магистратура института.

В новом учебном 2023/24 году в МИЭМ будут реализовываться 7 магистерских программ.

Programa de traducción — «Компьютерные системы и сети» по направлению «Информатика и вычислительная техника», где студенты получают теоретические знани я и практические навыки по вопросам разработки и эксплуатации вычислительных систем и компьютерны х сетей, tel. электронной и вычислительной техники. Этим и другим вопросам посвящен выпуск;

Область электроники также является традиционной для МИЭМ, здесь реализуются сразу две об разовательные программы. programa «Интернет вещей и киберфизические системы» готовит инженеров-разработчиков передовых сетевых технологий, облачных, распределенных и встраив аемых систем, для интернета вещей, исследоват елей-разработчиков новых методов решения различных задач, специалистов по сбору, обработке и ана лизу больших данных и машинному обучению. Подготовке таких специалистов был посвящен выпуск гостиной.

Основной целью программы «Fotografía y fotografía» является подготовка специалистов в области микро- и наноэлектроники, в которой применяются квантовы е технологии. Академический руководитель программы Александр Юрин подробно рассказал в выпуске об основных треках программы. Их три: «Инжиниринг в электронике, микро- и наноэлектронике», «Квантовая наноэлектроника и материалы», «Тех» нологические основы квантовых вычислений и квантовых коммуникаций».

Математический трек в магистратуре МИЭМ с осени 2023 года будет представлен также двумя програ mamá Одна из них — «Sistema de análisis y tecnología de materiales» — открылась два года назад и готовит специалистов в области исследования и разработки методов матем атического моделирования и новейших компьютерных технологий. Обучение здесь нацелено на получение профессиональных компетенций по применению машинного о бучения в задачах от построения математической модели до возможности разработать эффективный в ычислительный метод. Программа представлена также тремя образовательными треками: «Математические методы и компьютер ные технологии», «Системы управления и обработки информации», «Суперкомпьютерное моделирование в нау ке и инженерии». Помимо академического руководителя программы Сергея Сластникова, гостями выпуска стали студенты, представляющие каждый из образовательных треков.

В 2023 году в МИЭМ запускается новая программа — «Прикладные модели искусственного интеллекта». Принципиальная особенность программы состоит в том, что она реализуется в партнерстве с компанией V K, одним из лидеров в России в области информационных технологий. Сергей Сластников, академический руководитель программы, рассказал в выпуске о том, как планируется организовать подготовку специалистов в области создания моделей искусстве нного интеллекта, направленных на решение широкого спектра прикладных задач, разработки, исследовани я и применения современных комплексных методов и средств создания прикладных моделей на базе т ехнологий искусственного интеллекта.

Сразу две программы МИЭМ — «Информационная безопасность киберфизических систем» yo «Кибербезопасность» — посвящены подготовке специалистов в области обеспечения информационной безопасности, причем п оследняя осуществляется в онлайне в рамках концепции пятого кампуса НИУ ВШЭ. Академический руководитель обеих программ Олег Евсютин подробно рассказал о предметной области каждой программы, знаниях, которые получат выпускники. Безопасность в области ИТ — единственная область, которая сегодня представлена на всех уровнях об разования в МИЭМ: в бакалавриате, специалитете и магистратуре.

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