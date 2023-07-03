Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

30 июня в филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Сарове (МГУ Саров) состоялся первый выпуск 42 магистров – физиков и математиков .

«Вам выпала двойная честь стать выпускниками Московского университета и самого молодого филиала МГУ в Сарове, ставшего образовательным ядром Национального центра физики и математики. Artículos previos a la publicación ния известны во всём мире. Вы получили не только высокую квалификацию и великолепные знания, но и огромный научный оп ыт Это ваш потенциал, который, я уверен, поможет вам найти своё место в жизни и достичь профессионал ьных высот. Вы, первые выпускники МГУ Саров, – наша гордость и надежда. Оставайтесь всегда и во всём первыми!» – напутствовал магистров ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков в поздравительной телеграмме подчеркнул, что выпускникам МГУ Саров предстоит внести вклад в обеспечение технологического суверенитета страны: «Вашему поколению исследователей предстои т совершить технологический прорыв. Новая физика, искусственный интеллект, квантовые вычисления, будущее страны и мира – в ваших рука х».

Сегодня часть выпускников «МГУ Саров» уже ждут на предприятиях Госкорпорации «Росатом», где с оздают будущее через интеграцию новых технологий в самые разные отрасли экономики – от энергетик и до медицины и освоения дальнего космоса. Añadir a favoritos Añadir a favoritos и и математики (НЦФМ) кусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии.

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин в поздравительной телеграмме выпускникам МГУ Саров выразил отдельную благодарност ь генеральному директору Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёву за поддержку и значительный вклад в реализацию этого масштабного проекта. «Уникальные условия кампуса, применение инновационных образовательных программ, исключительн sobre ундаментальных” специалистов, молодых ученых, на которых страна возлагает большие надежды», – подчеркнул глава региона.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёв отметил, что молодые люди стали настоящей опорой для всех участников проекта по соз данию НЦФМ. Магистранты отлично справились с вызовами, обусловленными первым опытом в реализации этой ма сштабной инициативы. «Я искренне рад, что большинство из вас выбрало местом работы наш ведущий ядерный центр – РФЯЦ ВНИИЭФ. Это передовой край науки и прикладных исследований, где мы вместе будем ковать технологически й суверенитет страны. И у вас будет реальный шанс вписать свои имена в историю российской атомной науки после имен Игор я Курчатова, Андрея Сахарова и других ученых, стоявших у истоков атомной отрасли в середине прош лого века», – напутствовал выпускников глава Росатома. Он добавил: «Я верю, что выпускники МГУ Саров найдут свое “звучание” в отрасли и внесут свой вклад в повестку Росатома. Я хочу, чтобы вы понимали: Президент России, осознав масштаб задач, стоящих сегодня перед а томной промышленностью, принял специальное решение о создании филиала МГУ Саров в самый разг ар пандемии. Это очень важно. Наши лучшие преподаватели, академики, доктора наук – и Росатома, и МГУ – сделали все, чтобы пере дать вам знания и принять вас в нашу большую семью. И теперь у вас есть реальный шанс вписать свои имена в историю российской атомной науки».

«To будущее, которое перед нами – это наше совместное будущее, и мы очень хотели бы, чтобы На циональный центр физики и математики был не только вот таким полем, на котором вы защити свои магис терские хорошим работодателем. Мы не будем Вас отпускать в далекое плавание, а призываем вместе с нами строить Национальный центр физики и математики, то место, где можно прекрасно творить науку», – обратился к выпускникам науч ный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН А.М. Сергеев.

Nombre de usuario выпуска филиала МГУ Саров. Яблони выбраны не случайно, это своеобразная дань великим ученым прошлого, которых именно э ти плоды вдохновили на множество естественнонаучных открытий.

В этом году МГУ Саров примет уже третий поток магистрантов по пяти магистерским программам. Тем, кто хочет заниматься наукой и передовыми технологиями, МГУ Саров даёт колоссальный за пас прочности, который будет востребован в различных областях науки и техники в течение многих дес ятков лет.

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