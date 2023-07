Летняя научная школа-интенсив в ОИЯИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 3 по 8 июля в Дубне на базе ОИЯИ пройдет летняя научная школа-интенсив «Школа по физике и технике ускорителей».

К участию в Школе приглашаются студенты 3 — 4 курсов бакалавриата естественно-научных и инженерно-физических специальностей университетов России, интересующиеся современными ускорительными технологиями.

На лекциях будет представлен широкий спектр тем, посвященных ускорительной технике: циклотроны, синхротроны, ионные коллайдеры, импульсные ускорители и ускорители, применяемые в прикладных задачах, медицинские ускорители; источники синхротронного излучения и нейтронных потоков, системы диагностики пучков и управления ускорителями.

Предусмотрены экскурсии на базовые установки ОИЯИ: установка класса мегасайенс — адронный коллайдер NICA, циклотрон DC280 Фабрики сверхтяжелых элементов.

Программа Школы будет близка по содержанию к программе Школы-интенсива по физике кварк-глюонной материи, прошедшей в марте-апреле в ОИЯИ. На участие в ней было подано немало заявок физтехов, но, к сожалению, не все они были одобрены. Летняя Школа-интенсив — шанс для тех, кто еще не побывал в ОИЯИ, по-настоящему погрузиться в теорию и эксперимент физики высоких энергий.

До 19 мая можно подать заявку на участие и заполнить анкету по ссылке. Количество мест ограничено, отбор будет проходить по результатам заполненных анкет.

Проезд до Дубны, проживание в студенческом общежитии и питание для участников Школы будет организовано за счет принимающей стороны.

Школу организуют и проводят Объединенный институт ядерных исследования (Дубна) и Томский политехнический университет (Томск).

