Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

30 июня в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ под председательством ре ктора академика В.А. Садовничего состоялось очередное заседание Учёного совета Московского университета, в соответствии с У ставом являющимся основным звеном управления университета.

В начале заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским Союзом ректоров и Общероссийской обще ственной организацией «Российские студенческие отряды». Свои подписи под документом поставили президент РСР, ректор МГУ В.А. Садовничий и командир центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Д.А. Парамонов.

С научным докладом «Идея просвещения в творчестве А.Н. Островского», приуроченным к 200-летию драматурга, которое отмечается в этом году, выступил про фессор филологического факультета МГУ М.С. Макеев. Он напомнил о жизненном пути этого студента Императорского Московского университета, его взаимоотн ошениях с другими выдающимися людьми Московского университета, его роли в русской литераторе. В атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ была развернута выставка, посвященная А.Н. Островскому.

В докладе по следующей теме повестки заседания – «О развитии системы высшего образования и зада чах Московского университета» – В.А. Садовничий напомнил свою критическую позицию по участию России в Болонском процессе, обосновал необходимость сохранять национальную модель высшей школы, ее традиции, исторически сложивший ся формат. Ректор подтвердил приверженность сохранению принципов фундаментальности отечественного высшего о бразования. По словам Виктора Антоновича, в Московском университете всегда выступали за сохранение специалитета, против бездумного копирования принятых в Европе и даже там поддерживаемых далеко не всеми стан дартов организации подготовки кадров высшей квалификации.

Ректор напомнил о том, что ровно год назад в научно-образовательном сообществе активно дискутировал ся вопрос о необходимости модернизации принципов организации высшей школы в нашей стране. Так, большие парламентские слушания в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по теме «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации» 27 de julio de 2022 прошли во всех залах нижней палаты парламента, собрав беспрецедентно широкую аудиторию парламе нтариев, ректоров, экспертов. Организаторами ключевых обсуждений классиче Российский Союз ректоров и Ассоциация ских университетов.

«Образование – один из главных ресурсов развития страны. Поэтому, конечно, вопросы его развития всегда занимают важное место в государственной повестке, – ск азал В.А. Садовничий. – Ключевым событием стало Послание Президента России 21 de febrero de 2023, в котором прозвучали принципиальные для всех нас слова. В нем глава государства призвал “обеспечить традиционную для нашей страны базовую подготовк у специалистов с высшим образованием”. Именно с такими предложениями мы выступали в Государственной Думе», – отметил ректор.

Было предложено три модели подготовки – классический специалитет 5-6 лет, интегрированная магистра тура 5-6 лет по модели МГУ, модель двухуровневой подготовки с бакалавриатом и магистратурой д ля отдельных специальностей.

В.А. Садовничий напомнил членам Ученого совета о том, что 19 апреля 2023 года в этом же зале прошл о расширенное заседание Совета Российского Союза ректоров, на котором министр науки и высшего образовани я В.Н. Фальков представил новую модель высшего образования в Российской Федерации, предполагающу ю возможности получения базового (основного) разования, а также обучения в аспирантуре (адъюнктуре). 12 de mayo de 2012 ссийской Федерации», конкретизирующий соответствующие предложения профильного ведомства. В 2023-2026 годах в шести вузах будет реализовываться пилотный проект в рамках реализации пол ожений указа.

«Независимо от того, как будет проходить переход на новую модель высшего образования, в том чи сле в должен решать свои задачи по дальнейшему р азвитию и совершенствованию университетского образования», – сказал В.А. Садовничий, обращаясь к деканам и руководителям подразделений. Важнейшая первоочередная задача – ревизия и актуализация образовательных программ, учебны х планов, обогащение междисциплинарным подходом и тематиками, особо актуальными для российск oй экономики. Leer más ь математическую подготовку (прежде всего на естественнонаучных факультетах). При этом особое внимание нужно обратить на фундаментальные научные методы, умение их применят ь в повседневности. Как отметил ректор, важно уделять больше времени возможностям и способам применения инструмент ов на основе искусственного интеллекта, автоматизации, роботизации. «Я считаю, что на каждом факультете необходимо продумать это в новых учебных планах», – сказ ал В.А. Садовничий с трибуны Ученого совета.

Ректор уделил время и проблеме генерирования информации с помощью языковых моделей на основ е искусственного интеллекта, практике, когда обучающиеся предпринимают попытки выдать создаваем ый с помощью алгоритмов контент за результат собственного интеллектуального труда. Не менее значимо для университетов и наличие более гибкой сцепки с рынком труда. В.А. Садовничий призвал к более активному взаимодействию с работодателями, поиску новых форматов со трудничества с компаниями и предприятиями. Ректор отметил, что есть большие резервы в налаживании взаимодействия с институтами Российской ака демии наук, особо подчеркнув, что «это же мы производим научные кадры». По словам Виктора Антоновича, нужна и более качественная работа в сфере разработки профессиональных стандартов. В этом нужно быть не просто наблюдателями, но и активными участниками процесса. «Например, геологический факультет принимает участие в разработке отраслевых профессиональных с tandartov. Нужно на всех факультетах соотносить профессиональные компетенции с теми компетенциями, которые входят в образовательные стандарты», – закончил В.А. Садовничий эту часть своего выступления.

В заключительной части доклада ректор кратко подвел предварительные итоги учебного 2022/2023 го да, отметил успешный ход приемной кампании, выразил уверенность в дальнейшей слаженной работе трудового коллектива университета в особый для любого вуза период выпуска и набора новых студе нтов.

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