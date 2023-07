Дмитрий Вольвач: югоосетинская продукция имеет высокий экспортный потенциал

Source: MIL-OSI Russian Language News

-30 июня 2023 года состоялся рабочий визит российской делегации в республику Южная Осетия. Минэкономразвития представил заместитель министра Дмитрий Вольвач.

В рамках визита состоялась встреча президента Южной Осетии Алана Гаглоева с начальником управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, а также совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Россией и Южной Осетией с участием чрезвычайного и полномочного посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова и профильных ведомств двух стран.

Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии и план реализации мероприятий по поддержке отраслей экономики в рамках госпрограммы на 2023 год.

Напомним, финансирование инвестиционных проектов на территории республики осуществляется за счет мер государственной поддержки: частично из собственных средств республик, частично – из федерального бюджета России. На поддержку инвестиционной активности в российском бюджете в 2023 году для Южной Осетии было выделено 56 млн рублей. В ближайшее время Югоосетинской стороной будут представлены проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой, строительной и фармацевтической промышленности для рассмотрения российскими банками.

«Содействие инвестиционной активности, которое оказывает Россия, является важным фактором социально-экономического развития республики и благотворно сказывается на её макроэкономических показателях. В 2022 году внутренний валовой продукт в Южной Осетии вырос на 4,9 %», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Россия и Южная Осетия договорились о завершении отбора инвестиционных проектов для предоставления мер государственной поддержки, об усилении работы по подготовке документов для процедуры кредитования инвестиционных проектов совместно с инициаторами проектов, о согласовании «дорожной карты» по оптимизации электроснабжения Южной Осетии с профильными органами исполнительной власти двух стран и с сопредседателями межправкомиссии.

В ходе визита состоялся осмотр строящихся объектов в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2023-2025 годы.

Осмотр начался с посещения яблоневых садов в селе Хетагурово Цхинвальского района. Дмитрий Вольвач выразил надежду на то, что через два года предприятию удастся выйти на плановые мощности, яблони превратятся в реальный бизнес, в успешный сельхозпродукт, который можно будет выставлять и на внутренний рынок, и на экспорт.

Делегация осмотрела полигон для компактирования твердых коммунальных отходов в селе Ирыкау Цхинвальского района. Все отходы проходят специальный отбор и прессуются для минимизации вредного влияния полигона на прилегающую территорию. Министр экономического развития Южной Осетии Дзамболат Тадтаев отметил, что для полноценного функционирования полигона не хватает сортировочной линии для отбора органики от неорганики.

Следующими объектами инспекционного объезда стала станция очистного сооружения и общеобразовательная русская средняя школа в Ленингорском районе. Школа рассчитана на 132 учащихся. На данный момент в ней обучается 84 ученика. Учреждение оборудовано современными компьютерами и интерактивными досками.

Далее российская делегация посетила «Высокогорную кельскую пивоварню». Предприятие получит финансовую поддержку в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. «На заводе стоит российское оборудование. Это значит, что инвесторы и собственники предприятия могут рассчитывать на меры поддержки со стороны правительства России в рамках инвестпрограммы. И такая поддержка будет оказана. Подобных предприятий в республике должно становиться как можно больше», – заключил Дмитрий Вольвач.

Замминистра подчеркнул высокий экспортный потенциал югоосетинской продукции, которая может выставляться как на внутренний рынок республики, так и на экспорт в другие страны. Торговое представительство и министерство экономического развития Южной Осетии активно занимаются продвижением местных товаров на рынок России.

«В Южной Осетии есть ряд объектов, которые по разным причинам пока не функционируют, но нам бы очень хотелось, чтобы они начали работать, – отметил Дмитрий Вольвач. – Второй год совместно с югоосетинскими коллегами мы занимаемся запуском базальтового завода. Надеюсь, что к концу 2023 года запустим производство. Тем более, что арматура, которую выпускает этот завод, очень востребована на рынке стройматериалов и Осетии, и России».

Замминистра отметил важность развития объектов инфраструктуры, предназначенных для повышения общего уровня экологии в населенных пунктах Южной Осетии. «Нам очень важно, чтобы все объекты по переработке и утилизации отходов, очистке воды, улучшении качества дорожного покрытия и освещения, на которые уже были потрачены или будут потрачены деньги инвестиционных программ, максимально быстро вводились в эксплуатацию, начинали приносили пользу и повышали качество жизни граждан в республике», – подчеркнул он.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что основной задачей визита является поиск возможностей для экономического развития республики. «Наша задача – найти новые решения и точки роста, которые при бюджетной поддержке России и Южной Осетии позволят развиваться перспективным предприятиям, у которых есть желание быть полезными республике и выходить на новые рынки», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

По результатам выездных осмотров заместитель министра экономического развития встретился с председателем Правительства Южной Осетии Константином Джуссоевым. Дмитрий Вольвач отметил улучшение экономического и инвестиционного климата Южной Осетии после принятия утверждения протокола о переходе республики на ставки ЕАЭС.

«Переход Южной Осетии на право Евразийского таможенного союза в сфере таможенного регулирования был и остается одним из важнейших пунктов реализации программы социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года, которую наши страны утвердили в 2015 году, – напомнил замминистра. – Отрадно видеть, что применение ставок Единого таможенного тарифа и ставок вывозных таможенных пошлин, действующих в России, положительным образом сказываются на экономике республики. Таможенные органы Южной Осетии при поддержке российских получили возможность применять средства автоматизации проведения таможенных операций и другие технологии для облегчения таможенного регулирования».

Замминистра отметил колоссальный туристический потенциал Южной Осетии, однако для его раскрытия необходимо проработать вопрос об инвестициях в инфраструктуру, места размещения и логистику.

«Нам бы очень хотелось, чтобы россияне знали о красотах Южной Осетии как о центре притяжения для туризма, – признался замминистра. – Есть целевая аудитория, которая с удовольствием приедет в Южную Осетию, чтобы насладиться природой, воздухом, местной кухней и историей. Для этого необходимо вместе с правительством Южной Осетии продвигать проекты, связанные с туризмом и логистикой. Уверен, что с такой сильной и профессиональной командой, которая сейчас работает в республике под руководством Алана Гаглоева, у нас все получится».

