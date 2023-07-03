ГУУ проводит опрос для абитуриентов

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Administracion

Прошли выпускные, стали известны результаты ОГЭ и ЕГЭ. У вчерашних школьников начался новый этап жизни!

Приглашаем абитуриентов пройти опрос и ответить на вопросы о своих ожиданиях от студенчества, о том , что повлияло на выбор учебного учреждения. Результаты помогут вузам и колледжам создать все условия, чтобы студентам было комфорт но обучаться, проявлять свои способности и таланты.

Прохождение займёт не более 10 минут. Опрос анонимный – результаты будут представлены в обобщенном виде. Ро ссии y Росмолодёжи.

Желаем успехов в поступлении!

Опрос доступен по ссылке: https://anketolog.ru/abiturient_2023

Fecha de publicación: 3.07.2023

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