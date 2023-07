В ряде регионов стартует образовательный этап проекта «Мама-предприниматель»

Source: MIL-OSI Russian Language News

июле обучение в рамках программы «Мама-предприниматель» начнут участницы Алтайского и Краснодарского краев, Республики Карелия и Челябинской области. Там стартуют первые 5-дневные тренинги проекта. Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Программа вызывает традиционно высокий интерес. Сейчас конкурс составляет 4 человека на место. Образовательная программа предусматривает адресный подход и помогает проработать индивидуальные запросы участниц. До конца октября проект будет реализован в 64 регионах. Всего в 2023 году мы планируем обучить 1500 женщин», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Действующие и будущие предпринимательницы Алтайского края начнут обучение в рамках проекта 3 июля. В Краснодарском крае тренинги стартуют 17 июля. В Республике Карелия образовательный этап запустят 27 июля, а в Челябинской области — 31 июля.

Узнать сроки проведения программы в вашем регионе и подать заявку можно на сайте проекта. В каждом из регионов будут отобраны для участия не более 35 человек. Участницы не только получат разносторонние знания по различным темам предпринимательства, но и смогут претендовать на грант в 100 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Получить предпринимательские навыки в рамках программы могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, в том числе приемные матери, усыновители, опекунши. Участие бесплатно и не требует наличия бизнес-опыта.

Организатором проекта является Минэкономразвития России, соорганизаторами — Фонд «Наше будущее», «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральным партнером программы «Мама-предприниматель» в 2023 году выступил маркетплейс Wildberries, а партнерами — компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

