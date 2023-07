В НГУ открылась 48-ая Летняя школа юных программистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

3 июля в Новосибирском государственном университете состоялось открытие 48-ой Летней школы юных программистов имени академика Андрея Петровича Ершова (ЛШЮП), которую организуют НГУ, Институт систем информатики СО РАН и Международный математический центр. 65 школьников, отобранных в ходе прошедшей в июне олимпиаде, будут на протяжении двух недель работать в 10 мастерских, охватывающих широкий спектром тем – от микропроцессоров до машинного обучения.

С приветственным словом к участникам события обратился ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

— От всей души поздравляю с открытием 48-ой Летней школы юных программистов. Я думаю, что за эти две недели вы найдете новых друзей, насладитесь занятиями и отдыхом. И спустя годы вас обязательно потянет сюда – в новосибирский Академгородок, научный и образовательный центр, где на нескольких квадратных километрах расположилось более 30 институтов СО РАН самых разных профилей – от математики и компьютерных наук до гуманитарных, химических, биологических. Многие из вас, спустя годы, я уверен, захотят поступить в наш уникальный университет. И сейчас, и тогда Академгородок будет развиваться. Появятся новые университетские общежития, как те, которые строятся сейчас за главным корпусом НГУ, в которые вы поселитесь после поступления. Они будут современными и красивыми, как и новый кампус мирового уровня НГУ. В добрый путь! — сказал Михаил Федорук.

Напомним, что кампус мирового уровня НГУ строится в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты».

На протяжении всех дней проведения Школы дети будут работать в научно-производственных мастерских и студиях (малые группы 4-8 человек) под руководством опытного наставника (мастера). Каждая команда получит общую задачу, выберет необходимый инструментарий и освоит разные языки программирования для ее решения. Как объяснили организаторы школы, для сжатия данных, написания tcp-протокола, симулятора крупной биосистемы, создания «умного» устройства на базе микроконтроллера и других будут изучаться и применяться на практике языки программирования от Лого для младших школьников и классического Си (C), популярного Питона (Python) до функционального Лиспа, rust и GDScript.

Помимо этого, участников события ждут интересные и познавательные лекции не только из области программирования, но и математики, биологии, физики, химии, приглашенные лекторы из IT-компаний, тренинги, мастер-классы и общение в академической обстановке. А еще запланирована и культурная программа: песни под гитару, КВН, «Что? Где? Когда?», спектакль и экскурсии.

— Умение эффективно и комфортно взаимодействовать в коллективе – одна из главных составляющих жизни ЛШЮП. Реальное интерактивное общение со специалистами высочайшего класса, теоретиками и практиками позволяет взглянуть на учебу иначе. Участники Летней школы получают возможность саморазвития и самосовершенствования под тактичным руководством высококвалифицированных ученых, ИТ-специалистов, системных программистов. Они знакомятся на практике с современными направлениями развития информационных технологи. Учеба и творчество в коллективе единомышленников, увлеченных программированием друзей и товарищей, и серьезный коллективный проект, которым можно гордиться, — прокомментировала научный сотрудник ИСИ СО РАН, старший преподаватель кафедры программирования Механико-математического факультета НГУ Татьяна Тихонова.

Справка: Летняя школа юных программистов (ЛШЮП) проводится с 1976 года для школьников в целях развития их интереса к углубленному изучению информатики, для формирования навыков современного программирования и использования перспективных информационных технологий и как мероприятие памяти академика Андрея Петровича Ершова. ЛШЮП дала начало информатике как учебной дисциплине в школах, сформировала круг специалистов, до сих пор являющихся лидерами в мировом сообществе программистов. В этом году Летняя школа юных программистов пройдет с 3 по 16 июля в Новосибирском государственном университете. Организаторами выступают НГУ, ИСИ СО РАН и Международный математический центр. Подробная информация и программа 48-ой ЛШЮП – на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI