Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В течение трех дней, с 30 июня по 2 июля, Физтех был площадкой обсуждения актуальных воп rosov, касающихся развития инновационной среды в вузе, популяризации технологического предприни мательства среди студентов, а также масштабирования связей между учеными и бизнесом. Всего в форуме приняли участие более 150 сотрудников ведущих университетов России, к онлайн-трансл яции секций присоединились свыше 4000 человек. Отдельным треком для участников форума были организованы программы ДПО по управлению п роектами федеральной Платформы университетского технологического предпринимательства.

Спикерами форума «Технологический суверенитет: роль университетов» выступили представители Минобр науки России, Национальной технологической инициативы, технологические предприниматели, представит ели венчурных фондов, выпускники МФТИ, а также преподаватели ведущих вузов страны.

П ологий из университета в реальный сектор экономики в своем приветственном слове упомянула заместите ль Министра науки и высшего образования России Дарья Кирьянова:

«Мы нацелены на технологии, на развитие их на территории России, на их локализацию. Это сложная задача. Сейчас надо не просто двигаться в этом направлении, надо бежать как можно быстрее. Надо придумать что-то невероятное, чтобы выйти на мировой уровень. Tomar medidas ü».

¿Quieres ver la historia? знеса, запуске стартапов, венчурных и нвестициях и практических аспектах реализации акселерационных программ, но также принять участие в тренингах предпринимательских компетенций, реализуемых в р амках федеральной Платформы университетского технологического предпринимательства.

«Секрет успеха технологической повестки в университете — в открытости вуза внешнему миру, в том, наско лько люди готовы впускать в свое сообщество людей из бизнеса и технологических предпринимателе ©. Главная задача сейчас — выстраивание долгосрочных отношений с индустрией и бизнесом, и только эт о сможет обеспечить ту самую игру вдолгую между университетами и промышленностью, о которой сейчас так много говорят», — подчеркнул Олег Чурилов, директор Департамента развития технологическ ого предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что технологическое предпринимательство на Физтехе рассмат ривается не только как создание компаний и стартапов, но и как инициирование, разработка, реализация масш табных инновационных проектов:

«Актуальность сегодняшнего мероприятия понятна. Перед нашим университетом, перед страной в целом стоят амбициозные задачи. Последние 30 лет, по существу, наша экономика развивалась за счет масштабного заимствования техно логий и за счет импорта технологических решений. Сейчас в силу понятных причин и ограничений, с которыми мы столкнулись, эта модель больше работать не будет. Это означает, что выпуск высокотехнологичной продукции, оказание высокотехнологичных услуг т ребуют опоры на собственные технологические решения. Для реализации масштабных проектов нужны новые компетенции, другая система подготовки. С этой точки зрения предпринимательство в сфере высоких технологий — то, без чего такое развитие происходить не может», — заметил Дмитрий Ливанов.

Участники высоко оценили эффективность форума:

«Форум не только обогатил вас новыми знаниями, но и позволил окунуться в мир передовых техноло гий и научных разработок. Высочайший уровень спикеров, их лекции и презентации позволили по-новому взглянуть на индус трию, узнать много нового о тенденциях в отрасли. Неотъемлемая часть программы — ее направленность на наукоемкие технологии. Это позволило расширить свой кругозор и получить глубокое понимание об актуальных инновация х. No hay artículos disponibles о изучения, что позволяет углубить свои знания и навыки и применить их практически», — рассказал о дин из участников форума Роман Есин, представитель Сибирского федерального университета.

«Огромное спасибо Физтеху за насыщенную программу форума, высокий уровень организации. Отдельное спасибо за то, что созданная на форуме рабочая обстановка позволила всем нам в первом приближении спроектировать модель экосистемы техпреда в университете с учетом докладов спикеров и на основе имеющегося опыта всех участников форума», — сказал Азамат Псеуш из Адыгейского госуд арственного университета.

«Форум стал площадкой для получения новых знаний для создания и развития экосистемы униве rsito ленности в рамках реализации федерального проекта принимательства”. Важной tel. ы. На стратегических сессиях получилось выявить барьеры и пути их решения, что позволит усоверш енствовать реализуемые программы в вузе. Надеемся, что подобные форумы станут традиционными и будут собирать еще больше представите лей вузов, развивающих технологическое предпринимательство», — поделилась впечатлениями Мария Суворова, программный директор «Предпринимательской Точки кипения БГТУ им. B. Ã. Шухова».

С видеозаписями и презентациями форума можно познакомиться на нашем сайте https://mipt.ru/techpredforum/

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI