«Академический резерв» начал обучение в ГУУ

3 июля в Государственном университете управления прошло открытие первого очного интенсива по треку «Кандидаты в оперативный резерв» образовательной программы «Академический резерв», реализуемой по приказу Минобрнауки России.

С приветственным словом к собравшимся обратились представители Министерства науки и высшего образования и ректор ГУУ Владимир Строев.

«Лучшие кадры программы прошлого года находятся в этом зале. В 2023 году в обучении будет больше практики, а главное, участники смогут вживую общаться и знакомиться, что поможет взаимодействовать в будущем», – отметил ректор Государственного университета управления.

Также Владимир Строев подчеркнул, что всегда готов помочь обучающимся как во время программы, так и после ее завершения: «Я на территории университета и готов подключиться к проектам, поделиться опытом. И в дальнейшем весь коллектив ГУУ будет готов поддержать, помочь, дать совет. Это еще одна особенность нашего университета – мы своих не бросаем».

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев отметил преемственность программ 2022 и 2023 года: «Из 300 участников, прошедших программу «Академический резерв» в прошлом году, мы вместе с Минобрнауки выбрали несколько десятков кандидатов, чтобы сформировать оперативный резерв. В прошлом году мы подтягивали компетенции, по большей части в дистанционной форме, а в этом году будем больше практиковаться, ездить в командировки, работать в поле, образовывать команды, смотреть и слушать друг друга».

Директор Департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов выступил перед участниками в режиме онлайн, подробнее рассказал рассказал о программе и ее возможностях, перспективах участников кадрового резерва: «Я и сам нахожусь в резерве управленческих кадров, но уже для государственных служб, и сейчас прохожу стажировку во Владивостоке. В этом году вас ожидает насыщенная программа: помимо дистанционного обучения будет 3 блока очных интенсивов и стажировка. При возникновении вакансий в научных и образовательных учреждениях в первую очередь рассматривают кандидатуры из академического резерва. За время реализации программы назначения получили несколько десятков участников. Это хорошая динамика».

Директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования Виталий Гришкин попросил участников «Академического резерва» не только вносить различные предложения, но и проявлять инициативу в их реализации. «Что вам мешает реализовывать ваши идеи уже сейчас?», – задал он риторический вопрос и перешёл к статистическому отчёту. Виталий Викторович рассказал, что на программу «Приоритет 2030» в общей сложности было выделено почти 34 млрд рублей, за использованием которых будут тщательно следить, хотя не все университеты к этому привыкли. Попросил уделить особое внимание развитию инклюзивности вузов. На данный момент в стране работает 21 Ресурсный учебный методический центр (РУМЦ), с которыми сотрудничает 640 вузов. Их деятельностью обеспечиваются потребности более 3000 учащихся из категории людей с ограниченными возможностями. Отметил необходимость создания Военных учебных центров, что особенно актуально в современной обстановке. Пообещал увеличение размеров стипендий для студентов в десятки раз, в результате чего в определённых условиях они станут достигать максимума в 50-70 тысяч рублей.

Виталий Гришкин предупредил о том, что планируется уменьшение количества олимпиад, которых сейчас насчитывается 86, и ужесточение критериев к участникам. Попросил собравшихся за эту неделю подумать над тем, как можно видоизменить систему олимпиад. А также попросил представителей научно-исследовательских университетов переосмыслить работу НИУ и поделиться идеями. Кроме того, Директор Департамента координации деятельности образовательных организаций пообещал снизить бюрократическую нагрузку на преподавателей. «Мы хотим, чтобы преподаватель больше занимался студентами, а не документами», – сказал Виталий Гришкин.

Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров произнёс пламенную речь, первым делом поприветствовав всех от лица министра и пожелав хорошей работы. «Государство сильно, когда есть сильная наука и образование, а это невозможно без правильного и качественного управления», – сказал Вугар Алиевич. Говорил он также и о том, что сегодня во все сферы жизни активно внедряются новые технологии, в управлении этой тенденции тоже надо соответствовать. Посетовал на то, что наука и образование, к сожалению, слабо взаимодействуют, необходимо налаживать эти связи. Совместно с ректором ГУУ Владимиром Строевым в этом направлении идёт планомерная работа, но пока прогресс недостаточный, другим вузам нужно активней подключаться к этому процессу. «Коммуникация – залог успеха. У кого есть междисциплинарное взаимодействие – у того всё получится», – закончил Вугар Багиров.

Ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета) Игорь Алексеев поделился опытом профессиональной реализации в составе кадрового резерва: «Я как раз один из тех участников программы, кто уже получил назначение. Должен признать, что ожидания и реальность имеют много различий. Нужны значительные силы и знания не только, чтобы получить высокую должность, но и чтобы оправдать доверие и быть ее достойным. Владимир Строев и другие представители ГУУ меня очень поддержали, давали советы, и я благодарен за их помощь. Больше скажу, я бы предложил именовать ГУУ как Главный университет управления, потому что такого отношения к обучающимся и такой поддержки я нигде больше не видел».

В завершении приветственной части Сергей Чуев посоветовал участникам относиться ко всему с долей юмора. «Вся наша жизнь – игра, и эта программа ее часть. Не стоит концентрироваться только на вопросе назначения, получайте пользу и опыт здесь и сейчас. Давайте создадим уютную, дружественную атмосферу, будем знакомиться друг с другом, работать и получать удовольствие».

Напомним, что «Академический резерв» – программа подготовки кадрового управленческого резерва в области науки и образования: руководящего состава образовательных и научных организаций. Целью участников программы является стремление выйти на новый профессиональный уровень и занять значимые позиции в команде лидеров изменений. Организатором программы выступает Государственный университет управления.

