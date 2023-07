01.07.2023 Ministro M. Błaszczak: o nasze bezpieczeństwo dba Wojsko Polskie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

1 lipca szef MON wziął udział w Spale w spotkaniu z uczestnikami XVIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej, gdzie przedstawił główne kierunki rozwoju Wojska Polskiego oraz kwestie związane z militarnym bezpieczeństwem Polski.

Zmienia się sytuacja w naszej części Europy. Zmienia się dlatego, że to o czym mówił śp. Prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku w Tbilisi, w 2009 roku na Westerplatte – przestrzegał przed odbudową imperializmu rosyjskiego – staje się dziś faktem. Ale też trzeba bardzo mocno podkreślić, że od 2015 roku, odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy my wzmacniamy Polskę, wzmacniamy Wojsko Polskie. Wzmacniamy Wojsko Polskie dlatego żeby odstraszyć agresora, żeby nie dopuścić do ataku na nasz kraj

– mówił podczas spotkania szef MON.

Minister M. Błaszczak podkreślił znaczenie trzech filarów, na których Wojsko Polskie buduje architekturę bezpieczeństwa i odstraszania, tj. wzrostu liczebności wojska, nowoczesnego wyposażenia oraz relacji sojuszniczych – głównie wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi.

Doświadczenia z wojny na Ukrainie pokazują, że liczebność wojska ma znaczenie. (…) Wojsko Polskie musi być liczne, żeby odstraszyć agresora. Dlatego chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zgłaszają się do Wojska Polskiego.(…) Ustawa o obronie Ojczyzny dała nam możliwość elastycznej formuły służby w Wojsku Polskim. (…) W ubiegłym roku mieliśmy największą liczbę powołań do Wojska Polskiego od czasu, kiedy zniesiona została zasadnicza służba wojskowa – niemal 14 tysięcy ludzi przystąpiło do Wojska Polskiego. To jest wielki sukces. To jest taki konkretny i realny wymiar patriotyzmu, dlatego że to są ochotnicy. To są ludzie, którzy chcą służyć Polsce.(…) Staramy się zaprezentować taką formułę, gdzie każdy znajdzie dla siebie miejsce.(…) Dla ambitnych i pracowitych ludzi Wojsko Polskie może stanowić bardzo dobry punkt startu w dorosłe życie.

– zaznaczył minister Błaszczak

W trakcie spotkania szef MON mówił także o procesie modernizacji Wojska Polskiego.

Pierwsza kompania Abramsów jest już w Polsce, a załogi tych czołgów są już przeszkolone. (…) Tych Abramsów będzie w sumie więcej – w sumie 366. Kolejne egzemplarze w najnowszej wersji, takiej którą obok Stanów Zjednoczonych będziemy mieli tylko my. To też jest dowód siły naszego sojuszu polsko-amerykańskiego. Wszystkie czołgi trafią do wschodniej części naszego kraju żeby zamknąć Bramę Brzeską. (…) Na początku maja tego roku byłem po raz kolejny w Pentagonie, rozmawiałem z moim odpowiednikiem amerykańskim Lloydem Austinem. Doszliśmy, za co jestem wdzięczny sekretarzowi, do porozumienia odnośnie udostępnienia Polsce śmigłowców uderzeniowych Apache. (…) W Polsce są już dwie kompanie czołgów K2. Trafiły do 20 Brygady Zmechanizowanej wchodzącej w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej, a więc tej dywizji, która odpowiada za bezpieczeństwo północno-wschodniej Polski – mówił minister.

– mówił minister.

Szef MON zwrócił także uwagę, że w procesie modernizacji ważny jest udział polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Mówiąc o bezpieczeństwie, równie ważna jak modernizacja Wojska Polskiego, jest także współpraca wojskowa i budowanie interoperacyjności.

Ćwiczenia budują interoperacyjność, czyli współpracę między siłami sojuszniczymi. Tu szczególnie blisko współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. To uzbrojenie, też jego tożsamość z uzbrojeniem, którym dysponują wojska amerykańskie ma olbrzymie znaczenie. Wiemy, że Stany Zjednoczone dysponują w Europie miejscami, w których składują broń. W Polsce też takie miejsce jest przygotowane.(…) Zależy nam na tym żeby ta interoperacyjność była jak najściślejsza, żeby procedury dotyczące działania wojska były jak najbardziej zbieżne.

– skomentował minister Mariusz Błaszczak.

OSI MIL