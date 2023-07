01.07.2023 Rusocin Dotrzymujemy słowa – od dziś mamy bezpłatne państwowe autostrady

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezpłatne autostrady dla kierowców samochodów osobowych i motocykli

Dla naszego rządu kluczowy jest dobrobyt mieszkańców Polski. Bezpłatne autostrady, to kolejne podjęte przez nas działanie, które pomaga w realizacji tego celu. To dodatkowe środki, które zostają w portfelach Polek i Polaków. To również drogi, które dostępne są dla każdego. Na rozwiązaniu skorzystają kierowcy samochodów osobowych (do 3,5 tony) i motocykli, którzy podróżują autostradą:

A2 Stryków-Konin;

A4 Breslavia-Sośnica.

Dodatkowo kierowcy będą mogli podróżować bezpłatnie autostradą prywatną A1 Gdansk-Toruń. Zwolnienie z opłat obowiązuje w każdy weekend – od piątku od 12:00 do poniedziałku do 12:00, aż do 4 września 2023r. Wyjątkiem jest długi weekend sierpniowy, wtedy kierowcy będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów. Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od piątku 11 sierpnia od 12:00 do środy 16 sierpnia 2023 r. hacer 12:00.

„45 dni temu przedstawiona jest taka decyzja – dzisiaj ją realizujemy i realizujemy ją z naddatkiem” – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach

Darmowe autostrady państwowe to również bezpieczne podróżowanie. Obywatele nie będą musieli wybierać między bezpłatną lokalną drogą, una autostradą. Naturalnym wyborem będzie trasa szybkiego ruchu – nowoczesna, bezpieczna i bezpłatna.

„Autostrady i drogi ekspresowe to bezpieczeństwo, to komfort jazdy, to zmniejszenie liczby wypadków” – podkreślił szef rządu.

W tym roku zostaliśmy laureatem nagrody Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Premio al índice de rendimiento de seguridad vial (PIN). To ogromne wyróżnienie oraz docenienie naszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Nagroda PIN Award jest uznawana za odpowiednik Oscara w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Ostatnio otrzymaliśmy od Unii Europejskiej, jako prowadzącej tego typu statystyki, nagrodę jako państwo, które w największym stopniu zadbało o bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – przypomniał Prezes Rady Ministrów.

To nie jedyne osiągnięcie naszego rządu w tym zakresie. Aktualnie jesteśmy państwem z największym spadkiem liczby wypadków i ich ofiar w Europie. Desde 2015 r. spadek rocznej liczby ofiar wypadków drogowych wyniósł 35 proc. Było to możliwe, dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę drogową m.in. dodatkowe przejścia dla pieszych czy nowe oświetlenie ulic.

Rządowe programy na rzecz polskich dróg

Stale inwestujemy w sieć dróg krajowych i lokalnych. Wiemy, że każde zrealizowane zadanie to nie tylko bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To również poprawa jakości życia Polek i Polaków – komfortowy dojazd do pracy, wygodna droga do szkoły czy szybki dojazd na wakacje.

Programy rządowe, które pomagają nam to osiągnąć to:

Programa Budowy Dróg Krajowych – desde 2015 r. oddaliśmy do użytku obywateli 158 zadań o wartości 75 mld zł i długości ponad 2 tys. kilometros;

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – tylko w latach 2019-2022 dofinansowanie otrzymało 12 tys. zadań o łącznej długości ponad 18 tys. kilómetros Przekazaliśmy na ten cel blisko 13 mld zł.

OSI MIL