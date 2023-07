Таксономия (версия 5.2.0.2)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Таксономия по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.2) предназначена для представления в Банк России информации, представляемой по запросу Банка России, и подлежит использованию при направлении в Банк России следующей информации: Представление информации бюро кредитных историй в Банк России начиная с отчетной даты 2022-06-30 (в соответствии с Порядком подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу). Представление информации страховщиков в Банк России начиная с отчетной даты 2022-07-01 (на межпериодные отчетные даты, т.е. отчетные даты, отличные от 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12). Обращаем внимание, что для целей представления в Банк России надзорной отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2021 № 5851-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй») следует продолжать использовать Финальную таксономию XBRL Банка России (версия 4.3), опубликованную на официальном сайте Банка России. Для целей представления в Банк России надзорной и статистической отчетности страховщиков (в соответствии с Указанием Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков») следует продолжать использовать Финальную таксономию XBRL Банка России (версия 4.2), опубликованную на официальном сайте Банка России. Для целей представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков следует продолжать использовать Финальную таксономию XBRL Банка России (версия 4.3), опубликованную на официальном сайте Банка России.

30.05.2022

Сопроводительные документы для модуля Ещё +Свернуть –

Методические рекомендации Ещё +Свернуть –

29.06.2022

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI