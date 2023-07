Строительная отрасль сэкономит до 23 млрд рублей в год на цифровизации документооборота

Source: MIL-OSI Russian Language News

Переход строительной отрасли на «цифру» при ведении документооборота с контролирующими органами с 1 сентября 2023 года, по оценкам бизнеса, позволит сократить затраты этой сферы на 22,8 млрд руб. в год. Такая мера реализована в рамках дорожной карты инициативы «Реинжиниринг правил промышленного строительства», которую обсуждали на совещании под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова с членами экспертной группы во время рабочей поездки в Тюменскую область. Куратором направления является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам министра, основная идея инициативы – упростить путь инвестора при строительстве производственного объекта за счет пересмотра регуляторики, а также сократить его издержки.

«Мы стремимся сделать процесс ведения бизнеса комфортнее и прозрачнее через постоянный диалог с бизнесом и изменение регуляторной среды. На Петербургском экономическом форуме Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость дальше снижать административную нагрузку. Наша задача – к 2030 году сократить издержки бизнеса на 20%», – сказал Максим Решетников.

Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев отметил, что ведомством совместно с бизнесом – Газпромнефтью, ФосАгро и другими компаниями в 2021 году была сформирована дорожная карта изменений законодательства «Реинжиниринг правил промышленного строительства», которая на сегодняшний день предусматривает 63 мероприятия. До конца 2025 года будет принято еще 24 нормативных акта. По итогам реализации дорожной карты в 2022 году срок сократился на 200 дней (в 2021 году средний срок строительства составлял 2024 дня). «Если говорить об эффектах, которые уже достигнуты, то наиболее значимые изменения мы сейчас видим в различных экспертизах и порядке ввода в эксплуатацию. Например, примерно на два месяца сокращен срок за счет того, что разрешили «запараллелить» процессы подачи документов на экологическую и градостроительную экспертизу (так называемое «одно окно») – раньше они шли друг за другом. Два – три месяца теперь можно сэкономить за счет того, что промышленный объект можно ввести в эксплуатацию до завершения благоустройства территории», – добавил он.

Пересмотр таких требований стал возможен благодаря использованию современных материалов и новых технологий при строительстве.

Михаил Рыбников, генеральный директор ПАО «ФосАгро», в свою очередь отметил, что для компании важными принятыми актами также стали режим «одного окна» при проведении обязательных экспертиз и унификация правил технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Высокую оценку экспертного сообщества получила и возможность относить некоторые виды возводимых объектов к вспомогательным зданиям и сооружениям, для которых не требуется разрешение на строительство, а также пересмотр устаревших требований пожарной и промышленной безопасности.

«Уже сейчас в процессе работы проекта реинжиниринга проектной документации мы видим позитивные сдвиги при реализации инвестиционных программ. Предложенные на совещании инициативы позволят снизить сроки реализации инвестпроектов до 15%», – отметил вице-президент «ТехноНИКОЛЬ» Евгений Войлов.

В завершении Максим Решетников добавил, что все предложения, озвученные на совещании, будут детально проработаны и рассмотрены для включения в дорожную карту. «Сменился настрой в контролирующих и регулирующих органах – они подошли профессионально и заинтересованно. Залог нашей работы – это дальнейшая выработка решений на основе обратной связи бизнеса, лучших мировых практик и обязательного соблюдения безопасности», – заключил министр.

В совещании также приняли участие Полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Тобольска Максим Афанасьев, представители Минстроя, Минприроды, Ростехнадзора, МЧС, Росприроднадзора, ПАО «Тольяттиазот» (Уралхим), ПАО «НЛМК».

