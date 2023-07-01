О начале торгов ценными бумагами “03” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “30” июня 2023 года приняты следующие решения:
определить:
- “03” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Обыкновенные акции
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп”
|Тип ценных бумаг
|Акции обыкновенные
|Регистрационный номер выпуска, дата регистрации
|1-01-03536-G от 27.09.2022
|Номинальная стоимость
|1 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|1 897 728 046 штук
|Торговый код
|CARM
|ISIN код
|RU000A105NV2
|Уровень листинга
|Третий уровень
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.