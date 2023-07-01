О начале торгов ценными бумагами “03” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “30” июня 2023 года приняты следующие решения:

определить:

“03” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Обыкновенные акции Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп” Тип ценных бумаг Акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска, дата регистрации 1-01-03536-G от 27.09.2022 Номинальная стоимость 1 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 897 728 046 штук Торговый код CARM ISIN код RU000A105NV2 Уровень листинга Третий уровень



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