Posted on by MIL-OSI Publisher

О начале торгов ценными бумагами “03” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “30” июня 2023 года приняты следующие решения:
определить:

  • “03” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Обыкновенные акции
Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп”
Тип ценных бумаг Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации 1-01-03536-G от 27.09.2022
Номинальная стоимость 1 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 1 897 728 046 штук
Торговый код CARM
ISIN код RU000A105NV2
Уровень листинга Третий уровень
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI