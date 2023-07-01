О значениях риск-параметров по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) с 03 июля 2023 г. по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп” (торговый код – CARM) будут установлены следующие риск-параметры:
|№
|Торговый код
|Ценная бумага
|Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска
|Запрет коротких продаж
|Прием в обеспечение
|1-ый уровень, S1_min
|2-ой уровень, S2_min
|3-ий уровень, S3_min
|1
|CARM
|Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп”, ао
|100%
|100%
|100%
|Да
|Нет
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