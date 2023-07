О значениях риск-параметров по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 03 июля 2023 г. по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп” (торговый код – CARM) будут установлены следующие риск-параметры:

№ Торговый код Ценная бумага Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска Запрет коротких продаж Прием в обеспечение 1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min 1 CARM Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп”, ао 100% 100% 100% Да Нет



