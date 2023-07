О значениях риск-параметров для новых премиальных опционов на валюту на срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с началом торгов 03.07.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль”, “китайский юань – российский рубль” устанавливаются следующие риск-параметры:

Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности премиальных опционов на валюту:

Код базового актива T(m) VR_SPOT VVR_SPOT Si 1 0.4866 0.9431 Si 10 0.4866 0.7312 Si 30 0.4866 0.2604 Si 90 0.4108 0.1915 Si 180 0.3939 0.1762 Si 270 0.3855 0.1685 Si 365 0.3770 0.1608 Si 1095 0.3349 0.1225 Eu 1 0.4866 0.9431 Eu 10 0.4866 0.7312 Eu 30 0.4866 0.2604 Eu 90 0.4108 0.1915 Eu 180 0.3939 0.1762 Eu 270 0.3855 0.1685 Eu 365 0.3770 0.1608 Eu 1095 0.3349 0.1225 CNY 1 0.2866 0.9431 CNY 10 0.2866 0.7312 CNY 30 0.2866 0.2604 CNY 90 0.2108 0.1915 CNY 180 0.1939 0.1762 CNY 270 0.1855 0.1685 CNY 365 0.1770 0.1608 CNY 1095 0.1349 0.1225

Прочие статические риск-параметры.

Вхождение опционной серии в спред:

Код базового актива Номер опционной серии Вхождение в межмесячный спред Si первые 3 серии Да Eu первые 3 серии Да CNY первые 3 серии Да

Признак применения сценария “нулевой” подразумеваемой волатильности в целях расчета Гарантийного обеспечения для Опционов:

Код базового актива Кол-во периодов NullVolat Si 1 день Да Eu 2 дня Да CNY 5 дней Да

Количество Расчетных периодов до исполнения Серии опционов, в течение которых действует правило учета рисков исполняющейся Серии опционов “Полунеттинг” в целях расчета Гарантийного обеспечения:

Код базового актива NClOpt Si 120 Eu 120 CNY 120



