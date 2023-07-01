О значениях риск-параметров для новых премиальных опционов на валюту на срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В связи с началом торгов 03.07.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль”, “китайский юань – российский рубль” устанавливаются следующие риск-параметры:
- Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности премиальных опционов на валюту:
|Код базового актива
|T(m)
|VR_SPOT
|VVR_SPOT
|Si
|1
|0.4866
|0.9431
|Si
|10
|0.4866
|0.7312
|Si
|30
|0.4866
|0.2604
|Si
|90
|0.4108
|0.1915
|Si
|180
|0.3939
|0.1762
|Si
|270
|0.3855
|0.1685
|Si
|365
|0.3770
|0.1608
|Si
|1095
|0.3349
|0.1225
|Eu
|1
|0.4866
|0.9431
|Eu
|10
|0.4866
|0.7312
|Eu
|30
|0.4866
|0.2604
|Eu
|90
|0.4108
|0.1915
|Eu
|180
|0.3939
|0.1762
|Eu
|270
|0.3855
|0.1685
|Eu
|365
|0.3770
|0.1608
|Eu
|1095
|0.3349
|0.1225
|CNY
|1
|0.2866
|0.9431
|CNY
|10
|0.2866
|0.7312
|CNY
|30
|0.2866
|0.2604
|CNY
|90
|0.2108
|0.1915
|CNY
|180
|0.1939
|0.1762
|CNY
|270
|0.1855
|0.1685
|CNY
|365
|0.1770
|0.1608
|CNY
|1095
|0.1349
|0.1225
- Прочие статические риск-параметры.
Вхождение опционной серии в спред:
|Код базового актива
|Номер опционной серии
|Вхождение в межмесячный спред
|Si
|первые 3 серии
|Да
|Eu
|первые 3 серии
|Да
|CNY
|первые 3 серии
|Да
Признак применения сценария “нулевой” подразумеваемой волатильности в целях расчета Гарантийного обеспечения для Опционов:
|Код базового актива
|Кол-во периодов
|NullVolat
|Si
|1 день
|Да
|Eu
|2 дня
|Да
|CNY
|5 дней
|Да
Количество Расчетных периодов до исполнения Серии опционов, в течение которых действует правило учета рисков исполняющейся Серии опционов “Полунеттинг” в целях расчета Гарантийного обеспечения:
|Код базового актива
|NClOpt
|Si
|120
|Eu
|120
|CNY
|120
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.